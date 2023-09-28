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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога западного антициклона и передней части южного циклона. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В пятницу, 29 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии