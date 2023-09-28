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"Россия сегодня" запустила хэштег #отменинацистскуюканаду
"Россия сегодня" запустила хэштег #отменинацистскуюканаду
По случаю визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября в канадский парламент был приглашен приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который оказался участником... 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T18:32+0300
2023-09-28T18:32+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила хештег #отменинацистскуюканаду после чествования в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава Хунки."Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение" - заявили в пресс-службе. У хэштега есть и английский вариант - #cancelnazicanada. "Россия сегодня" призывает всех принять участие в акции. Материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков будут отмечаться хэштегами. 22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка (настоящая фамилия Гунько), которого спикер Палаты общин представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Это спровоцировало международный скандал, так как оказалось, что Хунка - участник добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая воевала не только против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/polskiy-premer-nazval-volynskuyu-reznyu-genotsidom-1046773296.html
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новости, россия, канада, великая отечественная война, россия сегодня
новости, россия, канада, великая отечественная война, россия сегодня
"Россия сегодня" запустила хэштег #отменинацистскуюканаду
По случаю визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября в канадский парламент был приглашен приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" запустила хештег #отменинацистскуюканаду после чествования в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава Хунки.
В заявлении медиагруппы подчеркивается, что она выступает против любых санкций и ограничений, но не может не выразить свою гражданскую позицию.
"Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение" - заявили в пресс-службе.
У хэштега есть и английский вариант - #cancelnazicanada. "Россия сегодня" призывает всех принять участие в акции. Материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков будут отмечаться хэштегами.
22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка (настоящая фамилия Гунько), которого спикер Палаты общин представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
Это спровоцировало международный скандал, так как оказалось, что Хунка - участник добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая воевала не только против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.