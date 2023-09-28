https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/verkhom-i-peshkom-pamyat-zaschitnikov-abkhazii-pochtili-v-sele-kulanyrkhua-1048313154.html

Верхом и пешком: память защитников Абхазии почтили в селе Куланырхуа

Верхом и пешком: память защитников Абхазии почтили в селе Куланырхуа

В период Отечественной войны народа Абхазии погибло 36 выходцев из села Куланырхуа Гудаутского района. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T19:56+0300

2023-09-28T19:56+0300

2023-09-28T19:56+0300

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КУЛАНЫРХУА, 28 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Память защитников страны, погибших в годы войны с Грузией, почтили в селе Куланырхуа в четверг, 28 сентября.Глава администрации села Куланырхуа Руслан Гулиа поздравил всех с юбилеем Победы и отметил, что в преддверии этой даты на улице Агрба был установлен 14-и метровой флагшток. Это стало возможным благодаря финансовой помощи со стороны одного из односельчанин - Алхаса Аргун.Участники памятной акции пешком преодолели около трех километров с флагами в руках. Их сопровождали конные всадники. Процессия дошла до мемориала в честь защитников Родины, павших в период Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Их имена увековечены на мраморных плитах.Ученики двух школ села Куланырхуа подготовили фотовыставку с архивными снимками военных лет, прочитали стихотворения и спели песни.За годы войны с Грузией погибло 36 выходцев из Куланырхуа, всего же на защиту Абхазии с оружием в руках встали более 200 человек. Одним из них был Раник Кове. На момент вторжения грузинских войск ему было 37 лет."Ни у кого тогда не было оружия. Я взял двуствольное охотничье ружье и пошел на войну. Мы дошли до границы по реке Псоу, и уже там ребятам удалось найти несколько автоматов", - поделился он.По словам Кове, он и его товарищи приняли участие во многих военных операциях, в том числе, в операции по освобождению Сухума, села Шрома, стратегической вершины Цугуровки, горы Бырцхи. Кове хорошо помнит самый важный и долгожданный день – 30 сентября, когда Абхазия поставила точку в войне.Раник Кове был удостоен восьми наград, среди которых медали "За отвагу" и "За освобождение Гагры".Обладатель медали "За отвагу" Геннадий Смыр в беседе с корреспондентом Sputnik вспомнил о том, что 14 августа 1992 года узнал о начале войны на работе в Гудаутской типографии."Когда пришла эта весть, мы поехали в Сухум. Там пробыли несколько дней и затем отошли за реку Гумиста. После освобождения Гагры нас перевели в Нижнюю Эшеру. Больно говорить, но мы потеряли многих близких нам людей, что делает День Победы особенно важным событием для меня", - сказал Смыр.Ветеран войны также добавил, что предстоящий праздник он планирует отметить вместе с односельчанами на традиционном застолье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/kak-v-padenii-berlina-vospominaniya-feni-avidzba-o-voyne-1048214666.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/na-zaschite-informatsionnogo-tyla-kak-rabotala-gazeta-bzyb-v-gody-voyny-s-gruziey-1048031565.html

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абхазия, новости, гудаутский район, отечественная война народа абхазии (1992-1993)