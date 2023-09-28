https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/ya-ne-otstuplyu-kak-tantsor-otdal-zhizn-za-svobodu-abkhazii-1048308370.html
"Я не отступлю": как танцор отдал жизнь за свободу Абхазии
"Я не отступлю": как танцор отдал жизнь за свободу Абхазии
Заслуженный артист Абхазии, солист Государственного ансамбля, талантливый танцор Рауф Дасания погиб за несколько дней до Дня Победы и Независимости, защищая... 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T17:08+0300
2023-09-28T17:08+0300
2023-09-28T17:42+0300
в абхазии
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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война от первого лица: непридуманные истории
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Историю Рауфа корреспонденту Sputnik рассказала его супруга, артистка ансамбля "Рица" Нателла Бигуаа. Пара познакомилась в ансамбле, супруги исколесили с гастролями Россию и Европу, воспитали двоих сыновей.В первые же дни войны Рауф вместе с братьями и друзьями ушел на фронт. 21 сентября 1993 года, пытаясь спасти сослуживца, он был ранен снайпером, замучен вражескими войсками и убит.Подробнее об истории храброго артиста читайте в материале Sputnik.
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отечественная война народа абхазии (1992-1993), мультимедиа, видео, абхазия, война от первого лица: непридуманные истории, видео
отечественная война народа абхазии (1992-1993), мультимедиа, видео, абхазия, война от первого лица: непридуманные истории, видео
"Я не отступлю": как танцор отдал жизнь за свободу Абхазии
17:08 28.09.2023 (обновлено: 17:42 28.09.2023)
Заслуженный артист Абхазии, солист Государственного ансамбля, талантливый танцор Рауф Дасания погиб за несколько дней до Дня Победы и Независимости, защищая Родину от врага на фронте.
Историю Рауфа корреспонденту Sputnik рассказала его супруга, артистка ансамбля "Рица" Нателла Бигуаа. Пара познакомилась в ансамбле, супруги исколесили с гастролями Россию и Европу, воспитали двоих сыновей.
В первые же дни войны Рауф вместе с братьями и друзьями ушел на фронт. 21 сентября 1993 года, пытаясь спасти сослуживца, он был ранен снайпером, замучен вражескими войсками и убит.
Подробнее об истории храброго артиста читайте в материале Sputnik
.