https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/ya-ne-otstuplyu-kak-tantsor-otdal-zhizn-za-svobodu-abkhazii-1048308370.html

"Я не отступлю": как танцор отдал жизнь за свободу Абхазии

"Я не отступлю": как танцор отдал жизнь за свободу Абхазии

Заслуженный артист Абхазии, солист Государственного ансамбля, талантливый танцор Рауф Дасания погиб за несколько дней до Дня Победы и Независимости, защищая... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T17:08+0300

2023-09-28T17:08+0300

2023-09-28T17:42+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

мультимедиа

видео

абхазия

война от первого лица: непридуманные истории

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Историю Рауфа корреспонденту Sputnik рассказала его супруга, артистка ансамбля "Рица" Нателла Бигуаа. Пара познакомилась в ансамбле, супруги исколесили с гастролями Россию и Европу, воспитали двоих сыновей.В первые же дни войны Рауф вместе с братьями и друзьями ушел на фронт. 21 сентября 1993 года, пытаясь спасти сослуживца, он был ранен снайпером, замучен вражескими войсками и убит.Подробнее об истории храброго артиста читайте в материале Sputnik.

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Sputnik Абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993), мультимедиа, видео, абхазия, война от первого лица: непридуманные истории, видео