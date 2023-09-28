https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/lyubya-i-umru-posledniy-podvig-raufa-dasaniya-1048032794.html

"Любя и умру": последний подвиг Рауфа Дасания

"Любя и умру": последний подвиг Рауфа Дасания

Заслуженный артист Абхазской ССР, солист Государственного ансамбля Рауф Дасания в годы Отечественной войны, как и многие его коллеги, ушел на фронт – воевать... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T16:28+0300

2023-09-28T16:28+0300

2023-09-28T17:10+0300

в абхазии

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

абхазия

история

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В 2023 году в Абхазии празднуют 30-летие Победы и Независимости. Для танцора этот год тоже должен был стать юбилейным. С семьей, внуками, друзьями и коллегами по сцене Рауф должен был отмечать свое 70-летие. Но жизнь артиста трагически оборвалась в 40 лет.SputnikЛюбовь и сценаС супругой Рауфа, Нателлой Бигуаа, мы назначили встречу в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Здесь, среди портретов артистов, поэтов, писателей и художников, которые встали на защиту республики, есть уголок, посвященный Рауфу. Под стеклом хранится его красная черкеска, на стенах фотографии с гастролей."Мне выдали ее (форму - прим.) из Госансамбля, и я решила отдать ее в музей. А дома у меня кнут, который он держал во время номера, когда выполнял трюки на пальцах и танцевал на одной ноге", – говорит Нателла. Она не сдерживает слез, извиняется и признается, что даже спустя 30 лет после смерти мужа ей сложно вспоминать пережитое.Нателла и Рауф познакомились в ансамбле и поженились в 1974 году. В составе коллектива пара участвовала в гастролях по России и Европе, показывая миру красоту абхазской культуры.Нателла утверждает, что у ее супруга был очень мягкий характер. Они очень редко ссорились, возможно, потому что их объединяла любовь не только друг к другу, но и к одному делу. Артистка вспоминает, как однажды на гастролях в Африке Рауф получил травму ноги, когда выполнял трюки на пальцах."Уже в Западном Берлине выявили рану, сняли ноготь, сказали, что нельзя танцевать, но он не послушал. Последний номер, молодежный перепляс, он стал танцевать на пальцах с перебинтованной ногой. Худруки взялись за голову, но разве его можно было остановить", – улыбается она.МестьВ июле 1992 года пара вернулась с гастролей в Италии, а уже в августе Рауфу Дасания пришлось сменить черкеску и чешки на военную форму - в Абхазию пришла война.Рауф, говорит Нателла, не колебался ни дня. Он сразу заявил, что уйдет на фронт, туда, куда шли его братья и друзья. Старший сын пары, Алхас, которому тогда было 20 лет, тоже бросил учебу в России и приехал воевать за Родину.По словам Нателлы, ее супруг по натуре был очень ранимым. Он даже курицу не мог зарезать и все время спрашивал жену: "Ну как тебе это удается, как ты можешь убивать? Вот это у тебя сила духа".Жена знала слабости мужа и во время войны подшучивала над ним: "Ну, что, сегодня ты убил хоть одного врага? Если нет, я тебя не пущу во двор". – Рауф признавался: "Не могу я, мне их жалко".14 декабря 1992 года грузинскими военными над селом Лата был сбит вертолет с 85 беженцами, который летел из блокадного Ткуарчала. Погибли 35 детей и восемь беременных женщин. На борту самолета были сестры Нанба и их тетя."Однажды он пришел и сказал: "Знаешь, что я сделал?" – Я спросила: "Что?" – Он сказал: "Я отомстил за Хиблу и Куанессу" (сестры Нанба - прим.). – Я спросила: "Как это ты отомстил?" – Он сказал: "Я кого-то убил, я отомстил за Хиблу и детей, которые выросли у нас на глазах". – Тогда я сказала: "Ты молодец. Вот сейчас мое сердце спокойно, сейчас я знаю, что ты не боишься", – рассказала Нателла.Сентябрь12 сентября 1993 года Рауф в последний раз пришел домой. В тот вечер, вспоминает Нателла, он сказал, что она ни в коем случае не должна падать духом и предупредил, что сам он пойдет до конца и уже не отступит."В эту ночь я видела тревожные сны, просила его беречь себя, думать о детях. Он повторял, что не отступит, будет идти вперед", – говорит женщина.Рауфа убили 18 сентября в Шроме. Во время боев ранение получил его 20-летний сослуживец. К солдату было невозможно подойти, шел обстрел. Но Рауф решил во что бы то ни стало спасти парнишку. Он поднял его, взвалил на плечо и оставил во дворе местных жителей, попросив сохранить ему жизнь.Когда Рауф возвращался обратно, его поймала пуля снайпера. Рана была не смертельной, но добраться до него и спасти сослуживцы не могли."Грузины (приехавшие из Грузии - прим.) не могли знать, что он был артистом Госансамбля. Это сделали те, кто с нами танцевал, кто с нами работал, кто делил с нами кусок хлеба, с кем мы вместе ездили на гастроли… местные грузины", – уверена Нателла.Рауфа нашли 21 сентября, на нем не было живого места. Когда Нателла приехала в морг, тело ее мужа было завернуто в целлофан, края были завязаны. Ни мать, ни сестры, ни младший сын не отважились взглянуть на него. Нателла закричала."В гудаутской стороне не принято так оплакивать своих мужей, это считается стыдным, но я не могла остановиться. Он мне говорил: "Маджа, если я умру, знай, у нас в стороне не оплакивают мужей, хоть у вас и делается так. Не вздумай меня оплакивать". Я ему говорила: "О чем ты? Ты что собрался умирать? Такого не должно произойти, но, если произойдет, я не смогу остановить слезы, не говори больше об этом", – вспоминает она.ПисьмаСо дня похорон мужа Нателла не заходила в их спальню. Не могла заставить себя.Спустя некоторое время, в гости с ночевкой приехали родственники, которых Нателла решила разместить в той самой комнате. Когда она застилала матрас, ее сын Алхас заметил под ним какой-то сверток. Это были письма от Рауфа. Он написал их в свой последний визит.Рауф оставил письма для сыновей, Алхаса и Аслана, и для нее, для Маджи, как он ласково называл свою жену."Маджа, извини, что оставляю. Пишу с болью, зная все. Будь терпелива, как всегда, надежда моя….Маджа, с детьми держите выше голову, будьте веселыми, берегите себя, дети – наша надежда. Я вас люблю, Маджа, живите там, где вам хочется… Маджа, больше улыбок, танцуйте на свадьбах вместе с Алхасиком, я так любил, ты же знаешь, что я любил. Твой Руфик", – писал солдат.Рауф просил сыновей слушать мать, следить за машиной, никому ее не доверять, быть дружными, быть хорошими людьми и любить. По словам Нателлы, с сыновьями у отца были особые отношения – он их сильно оберегал, старался никогда не ругать, а, если хотел что-то выяснить, всегда пытался действовать через мать. Женщина улыбается, говорит: "Я всегда возмущалась, что я между ними как почтальон".СныРауф снится Нателле каждый месяц. В снах он в военной форме, а на плече автомат. Он говорит: "Мы начеку, наблюдаем". Рауф никогда не входит в дом, только во двор и всегда что-то передает жене."Если я задумала что-то сделать, я в ту же ночь его вижу, и он мне говорит: "Не делай, у тебя сердце будет болеть". Я думала, ну, сказал он, и что, но намерение, действительно, не сбывалось. Когда я расстраиваюсь, что ничего не получается, опускаю руки, опять же его вижу во сне, и он говорит: "Не падай духом, вот увидишь, все получится", – делится она.После смерти мужа Нателла вернулась на сцену, говорит, он так завещал. Сейчас женщине 73, она поет и солирует в гудаутском ансамбле "Рица". От младшего сына у нее две внучки. Нателла переживает за старшего, который все еще не женился, объясняет матери, что еще не время.Нателла признается, что раньше очень часто доставала письма мужа, читала, плакала, даже теряла сознание. Сын уже давно спрятал письма, женщина не знает куда."Моя боль до сегодняшнего дня не уходит, она камнем лежит в моем сердце, но, когда ты живешь среди своих друзей, жизнь продолжается. Когда я расстраиваюсь, мои сыновья опускают руки, поэтому я всегда говорю: "Ничего не бойтесь!" – говорит она, и глаза ее, наполненные слезами, вдруг сверкают, а на лице появляется улыбка.За любовь к Родине, бесстрашие и отвагу Рауф Дасания был посмертно награжден орденом Леона. Его именем назван Дом культуры в Гудауте.

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овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история