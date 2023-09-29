https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/alan-gagloev-pribyl-v-abkhaziyu--1048315315.html

Алан Гаглоев прибыл в Абхазию

Алан Гаглоев прибыл в Абхазию

Республика Абхазия 30 сентября отмечает 30-летие Победы и Независимости. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T08:00+0300

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2023-09-29T10:35+0300

в абхазии

южная осетия

абхазия

политика

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости. Делегацию Южной Осетии на абхазо-российской границе встретил руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, министр юстиции Анри Барциц, глава Гагрского района Юрий Хагуш. Алан Гаглоев возложил цветы в селе Псахара к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии добровольцам из Южной Осетии Джемалу Сиукаеву, Роберту Петрову-Кокоеву и Ацамазу Маргиеву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html

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южная осетия, абхазия, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии