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Алан Гаглоев прибыл в Абхазию
Алан Гаглоев прибыл в Абхазию
Республика Абхазия 30 сентября отмечает 30-летие Победы и Независимости. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T08:00+0300
2023-09-29T08:00+0300
2023-09-29T10:35+0300
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абхазия
политика
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости. Делегацию Южной Осетии на абхазо-российской границе встретил руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, министр юстиции Анри Барциц, глава Гагрского района Юрий Хагуш. Алан Гаглоев возложил цветы в селе Псахара к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии добровольцам из Южной Осетии Джемалу Сиукаеву, Роберту Петрову-Кокоеву и Ацамазу Маргиеву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-proshla-v-sukhume-1048287862.html
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южная осетия, абхазия, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
южная осетия, абхазия, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Алан Гаглоев прибыл в Абхазию
08:00 29.09.2023 (обновлено: 10:35 29.09.2023)
Республика Абхазия 30 сентября отмечает 30-летие Победы и Независимости.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости.
Делегацию Южной Осетии на абхазо-российской границе встретил руководитель Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, министр юстиции Анри Барциц, глава Гагрского района Юрий Хагуш.
Алан Гаглоев возложил цветы в селе Псахара к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии добровольцам из Южной Осетии Джемалу Сиукаеву, Роберту Петрову-Кокоеву и Ацамазу Маргиеву.