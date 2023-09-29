https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/mest-za-brata-kak-yamze-kapba-popala-na-front-1048315539.html

Месть за брата: как Ямзе Капба попала на фронт

Месть за брата: как Ямзе Капба попала на фронт

Ямзе Капба – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награждена орденом Леона. В декабре 1992 года ее родной брат Нурбей Капба погиб за... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T09:35+0300

2023-09-29T09:35+0300

2023-09-29T10:27+0300

в абхазии

30-летие дня победы и независимости абхазии

овна

абхазия

ветераны

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В интервью радио Sputnik ветеран войны рассказала о своем военном пути и чем занимается в послевоенное время. Беседовала Лана Абшилава.SputnikНежданная войнаКогда грузинские войска вторглись на территорию Абхазии, Ямзе Капба трудилась на первой чайной фабрике Очамчыры. Как только новость о начале войны дошла до работников предприятия, все направились к выходу, чтобы посмотреть на танки. Но директор фабрики, мегрел по национальности, предупредил, что это может быть опасно и призвал их не покидать территорию. По воспоминаниям Капба, люди не могли поверить в происходящее, казалось, что этого никогда не могло случиться. На третий день группа женщин с детьми решила пешком покинуть город и пойти в свои родовые села, но сделать это оказалось непросто – на их пути оказались грузинские военные.После долгих уговоров группу пропустили, и люди направились в свои села, Ямзе пошла в сторону своего дома в Арасадзыхь, где ее ждали дети. Спустя какое-то время изможденная женщина добралась до дома, там она узнала, что ее родной брат Нурбей Капба собирается пойти на войну."Его жена была беременна, и брат мне сказал, что уходит на войну, и если родится девочка, чтобы ее назвали Оксаной, если будет мальчик, то назовите его как хотите. Он отправился на первую смену, потом на вторую, а во время третьей смены родилась дочь. Это было 10 декабря, а его убили 26 числа", – рассказала она.В бой за братаБрата Ямзе похоронили 28 декабря, в тот же вечер она пошла на фронт и сразу же попала в перестрелку в селе Баслаху. С автоматом она смогла управиться, но опыта все равно не было, если не считать уроки НВП в школе. Ветеран признается, что после гибели родного человека ее сердце стало каменным, и никого страха она не испытывала, идя на войну.В составе группы, в которой были выходцы из нескольких сел, она воевала на протяжении полугода. Ее повезли в село Кутол, где погиб Нурбей, показали окоп, в котором он находился в момент рокового обстрела. Ветеран признается, что уверенности в том, что она вернется живой с того или иного боя, не было."Когда привыкаешь к боям, страх отступает, я думала, если суждено погибнуть, так и будет. Да, я, конечно, переживала за детей, за семью, одного брата убили, другой находился на Гумистинском фронте. Но, когда ты находишься в гуще событий, становишься спокойней, и уже не думаешь о том, что тебя могут убить", – отмечает ветеран.Погибнуть на войне ей было не суждено, после Победы она решила связать свою судьбу с военным делом, стала работать в воинской части Очамчыры, где на протяжении тридцати лет трудится поваром-инструктором. К солдатам, которых она кормит все послевоенное время, Ямзе испытывает материнские чувства, и несмотря на то, что не один раз думала уйти с работы, сделать это пока что не решается.Ветеран войны говорит, что нынешние солдаты полны решимости встать на защиту страны в случае необходимости, и, несмотря на свой уже не маленький возраст, сама готова быть рядом и помогать в силу возможностей. В преддверии 30-летия Победы Ямзе Капба пожелала жителям Абхазии мира, благополучия и лучших времен в будущем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/lyubya-i-umru-posledniy-podvig-raufa-dasaniya-1048032794.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20151206/1016525640.html

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Sputnik Абхазия

30-летие дня победы и независимости абхазии, овна, абхазия, ветераны