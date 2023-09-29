https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-30-sentyabrya-1-i-2-oktyabrya-1048345593.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 сентября, 1 и 2 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 сентября, 1 и 2 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии антициклона с северо-запада. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T21:00+0300
2023-09-29T21:00+0300
2023-09-29T21:18+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102630/64/1026306479_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f95d5eb3bb02118982254392bc21c2f6.jpg
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. В выходные праздничные дни, 30 сентября, 1 и 2 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в воскресение с полудня и в понедельник ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102630/64/1026306479_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_dcfb42bfaf8d9391db322aee6ac04990.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 сентября, 1 и 2 октября
21:00 29.09.2023 (обновлено: 21:18 29.09.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. В выходные праздничные дни, 30 сентября, 1 и 2 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в воскресение с полудня и в понедельник ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.