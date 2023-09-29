https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-30-sentyabrya-1-i-2-oktyabrya-1048345593.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 сентября, 1 и 2 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 30 сентября, 1 и 2 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии антициклона с северо-запада. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. В выходные праздничные дни, 30 сентября, 1 и 2 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в воскресение с полудня и в понедельник ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии