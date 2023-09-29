https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/raketnyy-korabl-chernomorskogo-flota-rossii-zashel-v-port-sukhuma-1048317011.html

Ракетный корабль Черноморского флота России зашел в порт Сухума

Ракетный корабль Черноморского флота России зашел в порт Сухума

Корабль "Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T10:10+0300

2023-09-29T10:10+0300

2023-09-29T11:28+0300

в абхазии

30-летие дня победы и независимости абхазии

черноморский флот вмф россии

абхазия

сухум

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Экипаж посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице. "Циклон" пробудет в сухумской бухте до 1 октября.Ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ВМФ России в июле этого года. "Циклон" был заложен на судостроительном керченском заводе "Залив" в 2016 году. Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний."Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач как в составе отрядов и группировок боевых кораблей, так и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/okolo-1700-turistov-posetili-abkhaziyu-na-laynere-knyaz-vladimir-s-iyunya-2023-goda-1048046445.html

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