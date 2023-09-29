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Ракетный корабль Черноморского флота России зашел в порт Сухума
Ракетный корабль Черноморского флота России зашел в порт Сухума
Корабль "Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". 29.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Экипаж посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице. "Циклон" пробудет в сухумской бухте до 1 октября.Ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ВМФ России в июле этого года. "Циклон" был заложен на судостроительном керченском заводе "Залив" в 2016 году. Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний."Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач как в составе отрядов и группировок боевых кораблей, так и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/okolo-1700-turistov-posetili-abkhaziyu-na-laynere-knyaz-vladimir-s-iyunya-2023-goda-1048046445.html
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30-летие дня победы и независимости абхазии, черноморский флот вмф россии, абхазия, сухум
30-летие дня победы и независимости абхазии, черноморский флот вмф россии, абхазия, сухум

Ракетный корабль Черноморского флота России зашел в порт Сухума

10:10 29.09.2023 (обновлено: 11:28 29.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукМалый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум
Малый ракетный корабль Черноморского флота России Циклон прибыл в Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Корабль "Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

В День Победы жители и гости Сухума смогут побывать на корабле, где для них проведут экскурсии.

Экипаж посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице.
"Циклон" пробудет в сухумской бухте до 1 октября.
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас ТхайцукКорабль Черноморского флота России "Циклон"
Корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корабль Черноморского флота России "Циклон"
Ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ВМФ России в июле этого года. "Циклон" был заложен на судостроительном керченском заводе "Залив" в 2016 году. Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний.
"Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".
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МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач как в составе отрядов и группировок боевых кораблей, так и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".
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