https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/sootechestvenniki-iz-turtsii-posetili-gudautu-v-preddverii-dnya-pobedy-1048330513.html

Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы

Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы

Делегация соотечественников из Турции в составе ста человек прибыла в республику на празднование юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T16:40+0300

2023-09-29T16:40+0300

2023-09-29T16:40+0300

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ГУДАУТА, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация соотечественников из Турции посетила Гудауту в преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, передает корреспондент Sputnik.На празднование юбилея победы в войне с Грузией в республику прибыло около ста соотечественников из Турции. Они возложили цветы к памятнику павшим защитникам страны в Гудауте и к мемориалу жертв Латской трагедии.Для гостей провели экскурсию по Государственному музею имени Сергея Дбар в Гудауте. В том числе их ознакомили с экспонатами, которые выставлены в зале, посвященном периоду махаджирства.Она также добавила, что зал махаджирства был открыть в 2023 году. Центральную его часть занимает скульптура матери, держащей на своих руках уже умершего ребенка. Автор скульптуры Алхас Курмазия.Заслуженная артистка Абхазии Нателла Бигвава исполнила песню на стихи Баграта Шинкуба "Шьышь-нани", которая также известна как "махаджирская колыбельная". Композиция никого не оставила равнодушным и многих заставила прослезиться.В музейном зале махаджирства выставлены фотографии соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, которые встали на защиту своей исторической родины в войне с Грузией и погибли, и фотографии первых репатриантов, вернувшихся в Абхазию. Также там представлено множество книг на тему войны, письма бойцов и членов их семей, личные вещи, бюсты представителя турецкой абхазской диаспоры, общественного деятеля и генерал-майора Сирийской армии, представителя абхазской диаспоры Уалида Маршан.На видном месте в зале махаджирства установлена очажная цепь рода Агумаа, об истории которой поведал Заслуженный артист Абхазии Руслан Агумаа.Джикирба обратилась с просьбой к гостям о том, чтобы они предоставили музею как можно больше фотографий абхазских соотечественников для расширения экспозиции.В состав делегации из Турции вошла мать погибшего в войне с Грузией Героя Абхазии Ведата Квадзба Перехан Капба. Квадзба похоронен в Гудауте."Ему было 25 лет. Никогда не забуду тот день, когда он собрался на войну. Я не хотела его отпускать, но он не послушал меня. Он сказал мне, как мы сможем спокойно жить, когда наша Родина в огне. Посетить его могилу мы с супругом смогли только спустя два года после окончания войны", – поделилась Капба.Кавалеру ордена Леона Али Ашуба на момент начала войны в Абхазии было 21 год. После того как он услышал о произошедшей беде на исторической родине, Ашуба и еще 38 его товарищей прибыли в республику и пополнили ряды абхазской армии."Сначала нас не хотели брать. Пожалели нас и боялись, что мы погибнем, но мы настояли. День Победы мы встретили в Сухуме. Были на улице Чанба, где прямо перед нами взорвали танк. Мы не сомневались в том, что одержим Победу, но все равно были безгранично этому рады. Только вот не смогли пострелять вдоволь на радостях – патронов было мало", – вспомнил он.Ашуба переехал из Турции в Абхазию четыре года назад. Он женился и сегодня воспитывает сына. Они живут в Сухуме.Энвер Бзагуа тоже четыре года назад переехал жить в Сухум из Анкары вместе с семьей. Он профессионально занимается боксом и ведет свой бизнес. В силу своего возраста он не был участником событий 30-летней давности, но смог на архивных снимках найти немало знакомых ему людей.После экскурсии по музею, гостей пригласили в местный Дом культуры, где для них провели концертную программу и представили документальный фильм журналиста "Абаза-ТВ" Фаины Матуа по книге ветерана Отечественной войны народа Абхазии Бекыра Ашуба "Сыхьҭашьуеит". Режиссер ленты Виола Кокоскир.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/mest-za-brata-kak-yamze-kapba-popala-na-front-1048315539.html

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