Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
© Sputnik / Бадри Есиава Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
© Sputnik / Бадри Есиава
Делегация соотечественников из Турции в составе ста человек прибыла в республику на празднование юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
ГУДАУТА, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация соотечественников из Турции посетила Гудауту в преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, передает корреспондент Sputnik.
На празднование юбилея победы в войне с Грузией в республику прибыло около ста соотечественников из Турции. Они возложили цветы к памятнику павшим защитникам страны в Гудауте и к мемориалу жертв Латской трагедии.
Для гостей провели экскурсию по Государственному музею имени Сергея Дбар в Гудауте. В том числе их ознакомили с экспонатами, которые выставлены в зале, посвященном периоду махаджирства.
"Произошедшее более 180 лет назад насильственное переселение народа привело к тому, что 80% абхазов покинули свою Родину. Это стало большой трагедией для нашего народа. Некоторым удалось вернуться в свои дома, но многие погибли в пути", – сказала директор музея Гугуца Джикирба.
Она также добавила, что зал махаджирства был открыть в 2023 году. Центральную его часть занимает скульптура матери, держащей на своих руках уже умершего ребенка. Автор скульптуры Алхас Курмазия.
Заслуженная артистка Абхазии Нателла Бигвава исполнила песню на стихи Баграта Шинкуба "Шьышь-нани", которая также известна как "махаджирская колыбельная". Композиция никого не оставила равнодушным и многих заставила прослезиться.
В музейном зале махаджирства выставлены фотографии соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, которые встали на защиту своей исторической родины в войне с Грузией и погибли, и фотографии первых репатриантов, вернувшихся в Абхазию. Также там представлено множество книг на тему войны, письма бойцов и членов их семей, личные вещи, бюсты представителя турецкой абхазской диаспоры, общественного деятеля и генерал-майора Сирийской армии, представителя абхазской диаспоры Уалида Маршан.
На видном месте в зале махаджирства установлена очажная цепь рода Агумаа, об истории которой поведал Заслуженный артист Абхазии Руслан Агумаа.
"В то время мои предки жили в селе Гума, и все, кто там был, стали жертвами махаджирства. Мой прадед Урыс взял с собой эту очажную цепь из апацхи. Он ее спрятал в вещах, так как, если бы кто-то ее обнаружил, то выбросили бы за борт. Прадед умер в Турции. Спустя годы его семья вернулась в Абхазию и привезла с собой эту цепь", – рассказал Агумаа.
Джикирба обратилась с просьбой к гостям о том, чтобы они предоставили музею как можно больше фотографий абхазских соотечественников для расширения экспозиции.
В состав делегации из Турции вошла мать погибшего в войне с Грузией Героя Абхазии Ведата Квадзба Перехан Капба. Квадзба похоронен в Гудауте.
"Ему было 25 лет. Никогда не забуду тот день, когда он собрался на войну. Я не хотела его отпускать, но он не послушал меня. Он сказал мне, как мы сможем спокойно жить, когда наша Родина в огне. Посетить его могилу мы с супругом смогли только спустя два года после окончания войны", – поделилась Капба.
Кавалеру ордена Леона Али Ашуба на момент начала войны в Абхазии было 21 год. После того как он услышал о произошедшей беде на исторической родине, Ашуба и еще 38 его товарищей прибыли в республику и пополнили ряды абхазской армии.
© Sputnik / Бадри Есиава Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
© Sputnik / Бадри Есиава Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
© Sputnik / Бадри Есиава Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
© Sputnik / Бадри Есиава Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
3/4
© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
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© Sputnik / Бадри Есиава
Соотечественники из Турции посетили Гудауту в преддверии Дня Победы
"Сначала нас не хотели брать. Пожалели нас и боялись, что мы погибнем, но мы настояли. День Победы мы встретили в Сухуме. Были на улице Чанба, где прямо перед нами взорвали танк. Мы не сомневались в том, что одержим Победу, но все равно были безгранично этому рады. Только вот не смогли пострелять вдоволь на радостях – патронов было мало", – вспомнил он.
Ашуба переехал из Турции в Абхазию четыре года назад. Он женился и сегодня воспитывает сына. Они живут в Сухуме.
Энвер Бзагуа тоже четыре года назад переехал жить в Сухум из Анкары вместе с семьей. Он профессионально занимается боксом и ведет свой бизнес. В силу своего возраста он не был участником событий 30-летней давности, но смог на архивных снимках найти немало знакомых ему людей.
После экскурсии по музею, гостей пригласили в местный Дом культуры, где для них провели концертную программу и представили документальный фильм журналиста "Абаза-ТВ" Фаины Матуа по книге ветерана Отечественной войны народа Абхазии Бекыра Ашуба "Сыхьҭашьуеит". Режиссер ленты Виола Кокоскир.