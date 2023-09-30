https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/byusty-vladimira-arshba-i-mushni-khvartskiya-otkryli-v-sukhume-1048349952.html

Бюсты Владимира Аршба и Мушни Хварцкия открыли в Сухуме

Бюсты Владимира Аршба и Мушни Хварцкия открыли в Сухуме

30 сентября 2023 года в Абхазии отмечается важная дата – 30-я годовщина Победы и Независимости республики. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-30T14:19+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

мушни хварцкия

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюсты генерала Владимира Аршба и Героя Абхазии Мушни Хварцкия торжественно открыли в Парке Славы в Сухуме. Памятники выполнены по эскизам художников Амирана Адлейба и Руслана Габлия. В работе находится ещё бюст Гиви Агрба, он будет открыт примерно через два месяца.Они также были авторами памятников бывшему вице-премьеру и министру обороны Абхазии Султану Сосналиеву и полководцу абхазской армии во время Отечественной войны Сергею Дбар, которые также установлены в Парке Славы.Владимир Аршба – генерал-лейтенант, Герой Абхазии, кавалер ордена Леона, первый министр обороны Абхазии. Скончался в январе 2018 года в возрасте 58 лет. Мушни Хварцкия – Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом, ученый-археолог. Погиб в декабре 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкиндар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/yubiley-pobedy-v-parke-slavy-v-sukhume-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne--1048347596.html

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мушни хварцкия