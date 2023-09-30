https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/yubiley-pobedy-v-parke-slavy-v-sukhume-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne--1048347596.html

Юбилей Победы: в Парке Славы в Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне

Юбилей Победы: в Парке Славы в Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне

В Абхазии 30 сентября отмечается 30-летие Победы в Отечественной войне. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-30T12:20+0300

в абхазии

абхазия

сухум

30-летие дня победы и независимости абхазии

овна

история

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов. В памятном мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания, члены правительства, парламентарии, ветераны, в том числе добровольцы, прибывшие на защиту Абхазии во время Отечественной войны, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, общественность республики. День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии, он ежегодно отмечается 30 сентября.14 августа 1992 года вооруженные грузинские формирования без объявления войны вторглись на территорию Абхазии. Абхазскому народу грозило полное истребление.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более пяти тысяч человек, в том числе, мирных жителей.По данным архива Министерства обороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/put-k-pobede-413-dney-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1048334626.html

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