https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-vlasti-abkhazii-sdelayut-vse-chtoby-situatsiya-v-energetike-ne-doshla-do-krizisa-1048354252.html
Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса
Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса
Энергетическая проблема особенно остро стоит в Абхазии последние несколько лет – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда... 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T12:27+0300
2023-09-30T12:27+0300
2023-09-30T12:45+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
аслан бжания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046711448_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a1e615acda3cb92a88403de62c043b82.jpg
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, заявил в интервью ТАСС президент Аслан Бжания. Он подчеркнул, что энергетическая отрасль нуждается в модернизации. Однако, по его словам, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт·ч, благодаря системе внедрения счетчиков и борьбе с незаконным майнингом. Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/problemy-abkhazskoy-energetiki-kak-pomoch-otrasli-vyzhit-1047890684.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046711448_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2c405a45a842967c463ddadcd6efe333.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, аслан бжания, россия
абхазия, аслан бжания, россия
Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса
12:27 30.09.2023 (обновлено: 12:45 30.09.2023)
Энергетическая проблема особенно остро стоит в Абхазии последние несколько лет – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится график веерных отключений.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik.
Власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, заявил в интервью ТАСС
президент Аслан Бжания.
"Да, осенью и зимой мы будем испытывать дефицит и будем просить российское руководство о том, чтобы они обеспечили нам переток. Но это еще не энергокризис, это определенные сложности. Кризис – это когда по 10-15 часов отключают электричество, как это было некоторое время назад в Грузии, в Армении", – сказал президент.
Он подчеркнул, что энергетическая отрасль нуждается в модернизации. Однако, по его словам, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт·ч, благодаря системе внедрения счетчиков и борьбе с незаконным майнингом.
Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.
Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.