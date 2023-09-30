https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-vlasti-abkhazii-sdelayut-vse-chtoby-situatsiya-v-energetike-ne-doshla-do-krizisa-1048354252.html

Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса

Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса

Энергетическая проблема особенно остро стоит в Абхазии последние несколько лет – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T12:27+0300

2023-09-30T12:27+0300

2023-09-30T12:45+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

аслан бжания

россия

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, заявил в интервью ТАСС президент Аслан Бжания. Он подчеркнул, что энергетическая отрасль нуждается в модернизации. Однако, по его словам, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт·ч, благодаря системе внедрения счетчиков и борьбе с незаконным майнингом. Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/problemy-abkhazskoy-energetiki-kak-pomoch-otrasli-vyzhit-1047890684.html

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