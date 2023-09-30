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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-vlasti-abkhazii-sdelayut-vse-chtoby-situatsiya-v-energetike-ne-doshla-do-krizisa-1048354252.html
Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса
Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса
Энергетическая проблема особенно остро стоит в Абхазии последние несколько лет – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда... 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T12:27+0300
2023-09-30T12:45+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, заявил в интервью ТАСС президент Аслан Бжания. Он подчеркнул, что энергетическая отрасль нуждается в модернизации. Однако, по его словам, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт·ч, благодаря системе внедрения счетчиков и борьбе с незаконным майнингом. Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/problemy-abkhazskoy-energetiki-kak-pomoch-otrasli-vyzhit-1047890684.html
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абхазия, аслан бжания, россия
абхазия, аслан бжания, россия

Бжания: власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса

12:27 30.09.2023 (обновлено: 12:45 30.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Подстанция Дранда
Подстанция Дранда - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Энергетическая проблема особенно остро стоит в Абхазии последние несколько лет – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится график веерных отключений.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Власти Абхазии сделают все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, заявил в интервью ТАСС президент Аслан Бжания.

"Да, осенью и зимой мы будем испытывать дефицит и будем просить российское руководство о том, чтобы они обеспечили нам переток. Но это еще не энергокризис, это определенные сложности. Кризис – это когда по 10-15 часов отключают электричество, как это было некоторое время назад в Грузии, в Армении", – сказал президент.

Он подчеркнул, что энергетическая отрасль нуждается в модернизации. Однако, по его словам, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт·ч, благодаря системе внедрения счетчиков и борьбе с незаконным майнингом.
Проблемы абхазской энергетики: как помочь отрасли выжить - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2023
Энергетическая отрасль Абхазии
Проблемы абхазской энергетики: как помочь отрасли выжить
8 сентября, 12:38
Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.
Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.
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