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Матвиенко и Володин поздравили Лашу Ашуба с Днем Победы
Матвиенко и Володин поздравили Лашу Ашуба с Днем Победы
30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии торжественно отмечается в республике в субботу, 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T13:46+0300
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Председатели палат Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поздравили спикера Народного Собрания Лашу Ашуба с Днем Победы и Независимости Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Валентина Матвиенко отметила, что на протяжении тридцати лет Абхазия уверенно идет по пути стабильности и процветания и добавила, что в этом году отмечалась еще одна важная дата - 15 лет со дня признания независимости республики со стороны России."В Совете Федерации высоко ценят братскую солидарность российского и абхазского народов, их обоюдное стремление к углублению эффективного взаимодействия и союзнических отношений, в том числе по парламентской линии. Наглядное свидетельство тому – регулярные контакты между законодателями наших стран, целью которых является всестороннее расширение российско-абхазского стратегического партнерства", – говорится в поздравлении.Вячеслав Володин в свою очередь также отметил, что расширение парламентских связей отвечает интересам граждан обеих стран, и пожелал народу Абхазии мира и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/putin-pozdravil-bzhaniya-s-dnem-pobedy-i-nezavisimosti-1048332318.html
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Матвиенко и Володин поздравили Лашу Ашуба с Днем Победы
13:46 30.09.2023 (обновлено: 14:08 30.09.2023)
30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии торжественно отмечается в республике в субботу, 30 сентября.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Председатели палат Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поздравили спикера Народного Собрания Лашу Ашуба с Днем Победы и Независимости Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.
Валентина Матвиенко отметила, что на протяжении тридцати лет Абхазия уверенно идет по пути стабильности и процветания и добавила, что в этом году отмечалась еще одна важная дата - 15 лет со дня признания независимости республики со стороны России.
"В Совете Федерации высоко ценят братскую солидарность российского и абхазского народов, их обоюдное стремление к углублению эффективного взаимодействия и союзнических отношений, в том числе по парламентской линии. Наглядное свидетельство тому – регулярные контакты между законодателями наших стран, целью которых является всестороннее расширение российско-абхазского стратегического партнерства", – говорится в поздравлении.
Вячеслав Володин в свою очередь также отметил, что расширение парламентских связей отвечает интересам граждан обеих стран, и пожелал народу Абхазии мира и благополучия.