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https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/medvedev-abkhaziya-uverenno-idet-po-puti-postroeniya-sovremennogo-demokraticheskogo-obschestva-1048347731.html
Медведев: Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества
Медведев: Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества, заявил заместитель председателя Совбеза России... 30.09.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
дмитрий медведев
политика
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он поздравил президента Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости. Медведев подчеркнул, что 30 лет назад абхазский народ отстоял право на создание суверенного государства.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. 30 сентября республика отмечает День Победы и Независимости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/putin-pozdravil-bzhaniya-s-dnem-pobedy-i-nezavisimosti-1048332318.html
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абхазия, дмитрий медведев, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
абхазия, дмитрий медведев, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии

Медведев: Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества

09:30 30.09.2023 (обновлено: 09:43 30.09.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с главой РЖД О. Белозеровым
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с главой РЖД О. Белозеровым - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он поздравил президента Аслана Бжания и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.
Медведев подчеркнул, что 30 лет назад абхазский народ отстоял право на создание суверенного государства.

"На основе союзничества и стратегического партнерства, а также общих ценностей Россия будет и впредь оказывать братской республике содействие в обеспечении безопасности и динамичного развития", – отметил зампредседателя Совбеза России.

Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. 30 сентября республика отмечает День Победы и Независимости.
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