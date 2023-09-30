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Новый мост через реку Басла открыли в Сухуме

Новый мост через реку Басла открыли в Сухуме

Оба санатория, ПВО и МВО, вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры были переданы для восстановления частным предпринимателям. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T15:10+0300

2023-09-30T15:10+0300

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Новый мост через реку Басла, связывающий столичную набережную с санаториями МВО и ПВО, открыли в Сухуме.В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и представители республик, прибывших в Абхазию на празднование годовщины Победы и Независимости.Глава администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил инвестора Михаила Сичинава за реализацию проекта. Он отметил, что в Сухуме создается лучшая инфраструктура для того, чтобы жители и гости столицы могли получать большее удовольствие, гуляя по набережной, протяженность которой благодаря мосту увеличилась на километр.

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