https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/novyy-most-cherez-reku-basla-otkryli-v-sukhume-1048363705.html
Новый мост через реку Басла открыли в Сухуме
Новый мост через реку Басла открыли в Сухуме
Оба санатория, ПВО и МВО, вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры были переданы для восстановления частным предпринимателям. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T15:10+0300
2023-09-30T15:10+0300
2023-09-30T15:28+0300
в абхазии
новости
сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1e/1048361678_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3cac0f8b1f15b50922f00dedfe92e437.jpg
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Новый мост через реку Басла, связывающий столичную набережную с санаториями МВО и ПВО, открыли в Сухуме.В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и представители республик, прибывших в Абхазию на празднование годовщины Победы и Независимости.Глава администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил инвестора Михаила Сичинава за реализацию проекта. Он отметил, что в Сухуме создается лучшая инфраструктура для того, чтобы жители и гости столицы могли получать большее удовольствие, гуляя по набережной, протяженность которой благодаря мосту увеличилась на километр.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1e/1048361678_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_978f1f0c23aae8e33a806c45d0ccbcb7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сухум, абхазия
Новый мост через реку Басла открыли в Сухуме
15:10 30.09.2023 (обновлено: 15:28 30.09.2023)
Оба санатория, ПВО и МВО, вместе со всеми сопутствующими объектами инфраструктуры были переданы для восстановления частным предпринимателям.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Новый мост через реку Басла, связывающий столичную набережную с санаториями МВО и ПВО, открыли в Сухуме.
В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и представители республик, прибывших в Абхазию на празднование годовщины Победы и Независимости.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил инвестора Михаила Сичинава за реализацию проекта.
Он отметил, что в Сухуме создается лучшая инфраструктура для того, чтобы жители и гости столицы могли получать большее удовольствие, гуляя по набережной, протяженность которой благодаря мосту увеличилась на километр.