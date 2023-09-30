https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/pervyy-reys-v-sukhumskiy-aeroport-budet-sovershen-k-kontsu-2024-goda-1048350726.html

Первый рейс в сухумский аэропорт будет совершен к концу 2024 года

Первый рейс в сухумский аэропорт будет совершен к концу 2024 года

Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T10:48+0300

2023-09-30T10:48+0300

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Первый рейс в сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба должен быть совершен к концу 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. При этом секретарь Совбеза отметил, что Абхазия не рассчитывает на получение международного кода ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим.), но надеется на то, что полеты будут совершать российские авиакомпании.Аэропорт расположен в 18 километрах от Сухума. До своего закрытия в 1993 году он мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки. Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года, 26 июля его ратифицировал Парламент Абхазии.Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/aeroport-kalugi-gotov-pervym-zaklyuchit-dogovor-o-sotrudnichestve-s-sukhumskim-aeroportom-1047905713.html

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