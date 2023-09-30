https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/prazdnichnyy-salyut-zapustili-v-chest-30-letiya-pobedy-v-otechestvennoy-voyne-1048394354.html
Праздничный салют запустили в честь 30-летия Победы в Отечественной войне
Праздничный салют запустили в честь 30-летия Победы в Отечественной войне
В Абхазии отметили 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T21:42+0300
2023-09-30T21:42+0300
2023-09-30T22:13+0300
в абхазии
абхазия
30-летие дня победы и независимости абхазии
овна
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Сухуме запустили праздничный салют.Фейерверк стал красочным завершением праздничных мероприятий, которые проходили с самого утра.День Победы и Независимости Абхазии отметили военным парадом на площади Свободы. Помимо пеших колонн, в юбилейный год в параде задействовали тяжелую военную технику и авиацию.Кроме того, в столице и по всей республике прошли праздничные мероприятия, посвященные одной из главных дат в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/prazdnik-natsionalnoy-gordosti-kak-v-abkhazii-otmetili-den-pobedy-1048377473.html
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абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна
абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна
Праздничный салют запустили в честь 30-летия Победы в Отечественной войне
21:42 30.09.2023 (обновлено: 22:13 30.09.2023)
В Абхазии отметили 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Сухуме запустили праздничный салют.
Фейерверк стал красочным завершением праздничных мероприятий, которые проходили с самого утра.
День Победы и Независимости Абхазии отметили военным парадом на площади Свободы. Помимо пеших колонн, в юбилейный год в параде задействовали тяжелую военную технику и авиацию.
Кроме того, в столице и по всей республике прошли праздничные мероприятия, посвященные одной из главных дат в Абхазии.