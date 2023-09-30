https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/prazdnik-natsionalnoy-gordosti-kak-v-abkhazii-otmetili-den-pobedy-1048377473.html

Праздник национальной гордости: как в Абхазии отметили День Победы

Праздник национальной гордости: как в Абхазии отметили День Победы

30 сентября Абхазия отметила 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В столице прошел парад Победы, шествие "Бессмертный полк"... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T21:29+0300

2023-09-30T21:29+0300

2023-09-30T22:13+0300

абхазия

в абхазии

30-летие дня победы и независимости абхазии

овна

история

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О том, как Абхазия отметила 30 лет Победы, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республике отметили масштабно. В республику прибыли делегации из Южной Осетии, Северной Осетии, Башкортостана, Ленинградской области, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Приднестровской Молдавской Республики.В адрес главы государства поступили поздравительные ноты. Еще 29 сентября Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости. Абхазский народ 30 лет назад отстоял в упорной борьбе свое законное право на свободную, мирную жизнь, заявил президент России.Поздравительные ноты поступили и от зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.Парад Победы и "Бессмертный полк"Мероприятия, посвященные Дню Победы и независимости Абхазии, начались с возложения цветов к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и у мемориала в Парке Славы.Во время церемонии возложения в Парке Славы открыли бюсты генерала Владимира Аршба и Героя Абхазии Мушни Хварцкия.К 11 часам в Сухуме на площади Свободы начался юбилейный парад Победы. С раннего утра центр столицы был перекрыт для проезда автотранспорта, и жители, гости столицы шли к площади пешком.В юбилейном параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.Первыми на площадь с государственным флагом и знаменем Победы вступили ветераны Отечественной войны народа Абхазии, среди которых были добровольцы Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Южной Осетии, Дагестана, Ингушетии, ряда регионов России и казаки Юга России, абхазские соотечественники из Турции, Сирии, Иордании.Знамя Гумистинского фронта нес в руках полковник Роман Рабая. Знамя Восточного фронта – полковник Амиран Цвинария.Ведущие праздника объявили о начале парада. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.После Владимир Ануа поздравил военнослужащих с праздником и поднялся на трибуну для доклада главнокомандующему Вооруженными силами Абхазии Аслану Бжания о готовности подразделения приступить к параду.Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью. В частности, он отметил, что Победа в Отечественной войне определила ход новейшей истории Абхазии и подробно остановился на ключевых событиях того периода.После речи президента по площади Свободы прошли пешие колонны военнослужащих. Впервые в нынешнем году МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.Впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота. По сложившейся ежегодной традиции в параде участвовали подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.Абхазская армия продемонстрировала военную технику, состоящую из боевых машин пехоты, танков, артиллерии, радиолокационных установок, установок “Град”, военной авиации. Также впервые Минобороны страны представила авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента Абхазии.Тем временем с набережной Махаджиров началось шествие в рамках ежегодной акции “Бессмертный полк”. Ее участники возложили цветы у мемориала в Парке Славы, а затем направились на площадь Свободы. Военный парад завершился шествием конников Абхазии.Праздник в районахВ Очамчырском районе администрация во главе с Бесланом Бигвава, ветераны, школьники и общественность почтили память Героев и возложили цветы у мемориала Славы. Ранее, 29 сентября, в городе прошла фотовыставка “Летопись войны из архива Екатерины Бебиа”, приуроченная 30-летию Победы и Независимости Абхазии. В Гагре состоялось возложение цветов к памятнику первому президенту Владиславу Ардзинба и к мемориалу Павшим защитникам Абхазии. Затем состоялся памятный митинг. С утра на площади Победы открылась фотовыставка “Навечно в памяти народной” и выставка детских рисунков “Мир глазами детей”. Вечером на городской набережной состоялся флешмоб ансамбля “Киараз” и молодежного ансамбля народного танца “Афартын”. Празднование 30-летия Победы в Отечественной войне завершилось концертом и фейерверком. В Гудауте состоялись возложение цветов у у мемориала павшим защитникам Абхазии в центре города на проспекте Героев, акция “Бессмертный полк” и памятный митинг. Завершился праздник концертом и фейерверком. В Ткуарчале 27 сентября состоялось празднование Дня Победы. У памятника защитникам Абхазии возложили цветы, затем прошел праздничный концерт. 30 сентября в городе прошли массовые гулянья и дискотека. В 21:00 – праздничный фейерверк. В Гале в День Победы состоялось возложение цветов у мемориала павшим за Свободу и Независимость Абхазии. На центральной площади города прошла художественная выставка. Завершилось празднование концертом и фейерверком.Торжественный прием и народные гуляньяПосле парада в Администрации президента Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями делегаций Южной и Северной Осетии, Башкортостана, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Приднестровской Молдавской Республики. Глава государства поблагодарил присутствующих за участие в праздничных мероприятиях.Тем временем на набережной Сухума открылось абхазское подворье, где жители и гости столицы могли угоститься блюдами абхазской кухни, поднять стакан домашнего вина или рюмку чачи и произнести тост за Победу.Также к 30-летию Победы открыли мост через реку Басла, связывающий набережную Махаджиров с санаториями МВО и ПВО.Церемонию посетил президент Аслан Бжания и представители республик, прибывших в Абхазию на празднование 30-летия Победы.Вечером Аслан Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон", который прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Президент поприветствовал почетный караул и личный состав корабля, затем ему провели экскурсию. Вечером состоялось театрализованное представление на стадионе “Динамо” в Сухуме.

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абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна, история