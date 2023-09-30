https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/schaste-vopreki-vsemu-poslednyaya-pobeda-v-posledney-voyne-1048345280.html

Счастье вопреки всему: последняя Победа в последней войне

Счастье вопреки всему: последняя Победа в последней войне

Вот уже 30 лет прошло с тех пор, когда мне посчастливилось быть в авангарде своего народа, среди лучших сынов и дочерей Абхазии, которые ценой неимоверных... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T09:10+0300

2023-09-30T09:10+0300

2023-09-30T09:21+0300

в абхазии

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30-летие дня победы и независимости абхазии

овна

история

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Алексей Ломия, SputnikЭтому предшествовали долгие месяцы отчаянной борьбы за существование, локальные отступления, продвижения на флангах, десант в Тамыше. Было очень много горестных моментов. Потеря близких, изгнание нас из своей столицы, Латская трагедия, неудачные попытки штурма и опять потери, потери...Счастье долгого путиНо мне посчастливилось пройти этот долгий путь практически здоровым. Это, несомненно, большая удача. На войне все, как в лотерее. Или повезет, или нет. И самое страшное, что бывают моменты, когда ты точно не можешь уберечь себя сам. Просто задерживаешь дыхание, слушаешь бешеный стук своего сердца и ждешь... Мне посчастливилось пройти этот путь рядом с друзьями детства, с одноклассниками, с родными людьми. Это дорогого стоит. Это какая-то особая гарантия того, что тебя прикроют, что тебя не бросят одного, что тебя вынесут с поля боя, если ранят или убьют.Счастье встречиМне посчастливилось ехать в огромной колонне абхазских войск и увидеть восторженные лица наших восточников, которые много дней подряд удерживали контроль над республиканской трассой, чтобы не допустить выдвижения резервов на помощь сухумской группировке врага. Мы обнимались, мы радостно кричали, целовали друг друга, подкидывали. И не суть, что со многими я впервые увиделся там, на Кодорском мосту.Мне посчастливилось быть в той неудержимой армаде абхазских войск, которая пыталась догнать остатки оккупационного корпуса грузинских фашистов, чтобы добить их, сделать им контрольный выстрел, чтобы еще много-много лет из поколения в поколение они рассказывали детям, что не надо пытаться оторвать народ Абхазии от своей Родины. Что это чревато, что за это будут бить. Бить беспощадно.Никому не пожелаю такого счастьяМне посчастливилось 30 сентября 1993 года въехать на площадку перед Ингурским мостом и воочию убедиться, что враг позорно бежал, бросив стариков, женщин и детей. Он, конечно, был вправе рассчитывать на наше великодушие. Мы в отличие от них в мирных не стреляли. Я увидел, как гордо развевается наш красивый флаг на государственной границе между Абхазией и Грузией. Я, даже при всей своей прагматичности, просто отстрелял два рожка в сторону Зугдиди. Просто так, от великой радости, от счастья!И пусть впредь наступят такие времена, когда счастье будет от наших успехов, от нашего процветания, от возрождения народа. С великом праздником Победы всех нас!

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2023

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна, история