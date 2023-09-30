https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/shamba-abkhaziya-ukreplyaet-svoi-voennye-vozmozhnosti-iz-za-destruktivnykh-sil-v-gruzii-1048348329.html

Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии

Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии

Сегодня в республике отмечается 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T10:36+0300

2023-09-30T10:36+0300

2023-09-30T10:36+0300

в абхазии

сергей шамба

абхазия

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию".Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ."Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Шамба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/put-k-pobede-413-dney-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1048334626.html

абхазия

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сергей шамба, абхазия, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии