https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/shamba-abkhaziya-ukreplyaet-svoi-voennye-vozmozhnosti-iz-za-destruktivnykh-sil-v-gruzii-1048348329.html
Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии
Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии
Сегодня в республике отмечается 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T10:36+0300
2023-09-30T10:36+0300
2023-09-30T10:36+0300
в абхазии
сергей шамба
абхазия
овна
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию".Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ."Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Шамба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/put-k-pobede-413-dney-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1048334626.html
абхазия
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сергей шамба, абхазия, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии
сергей шамба, абхазия, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии
Сегодня в республике отмечается 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik.
Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости
секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию".
"У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращение Абхазии - ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности", – сказал он, подчеркнув, что в последнее время Абхазия "укрепляет свои военные возможности".
Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ.
"Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Шамба.