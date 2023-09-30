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Шествие "Бессмертный полк" началось в Сухуме
Шествие "Бессмертный полк" началось в Сухуме
Колонна направилась к Парку Славы, где состоится возложение цветов. Затем участники акции пройдут по площади Свободы. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Бессмертный полка" началось на площади у драмтеатра в Сухуме.Кристина Григолия пришла с портретом дяди Геннадия Григолия.“Он был командиром взвода. Он был командиром ребят, которым было 18-19 лет. Он прошел всю войну, погиб 17 сентября 1993 года. Посмертно награжден медалью “Герой Абхазии”, – отметила Кристина Григолия.Сухумский школьник Темур Адзынба пришел с портретом дяди, в честь которого он был назван.“Это дедушкин брат. Он воевал на Восточном фронте. Погиб во время боевого подвига, он подрывал грузинский танк. За это он посмертно награжден медалью “Герой Абхазии”, –рассказал Темур Адзынба.Колонна направилась к Парку Славы, где состоится возложение цветов. Затем участники акции пройдут по площади Свободы.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-30-sentyabrya-1048228655.html
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум, новости
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум, новости

Шествие "Бессмертный полк" началось в Сухуме

11:49 30.09.2023 (обновлено: 12:22 30.09.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Бессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Колонна направилась к Парку Славы, где состоится возложение цветов. Затем участники акции пройдут по площади Свободы.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Бессмертный полка" началось на площади у драмтеатра в Сухуме.
В акции участвует более тысячи человек. Участники проходят с портретами родственников, которые воевали за свободу и независимость Абхазии.
Кристина Григолия пришла с портретом дяди Геннадия Григолия.
“Он был командиром взвода. Он был командиром ребят, которым было 18-19 лет. Он прошел всю войну, погиб 17 сентября 1993 года. Посмертно награжден медалью “Герой Абхазии”, – отметила Кристина Григолия.
Сухумский школьник Темур Адзынба пришел с портретом дяди, в честь которого он был назван.
“Это дедушкин брат. Он воевал на Восточном фронте. Погиб во время боевого подвига, он подрывал грузинский танк. За это он посмертно награжден медалью “Герой Абхазии”, –рассказал Темур Адзынба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Бессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Бессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Бессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Бессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Бессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
© SputnikБессмертный полк прошел в Сухуме
Бессмертный полк прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
Бессмертный полк прошел в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Бессмертный полк прошел в Сухуме
6/6
© Sputnik
Бессмертный полк прошел в Сухуме
Колонна направилась к Парку Славы, где состоится возложение цветов. Затем участники акции пройдут по площади Свободы.
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.
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