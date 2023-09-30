https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/teatralizovannoe-predstavlenie-v-chest-dnya-pobedy-proshlo-v-sukhume-----1048377697.html

Театрализованное представление в честь Дня Победы прошло в Сухуме

Театрализованное представление в честь Дня Победы прошло в Сухуме

Театрализованное анимационное представление в честь Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов прошло на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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Бадрак Авидзба, Sputnik Диалог поколений Заключительным мероприятием в День Победы было театрализованное представление на стадионе "Динамо". Оно собрало большое количество людей. На футбольном поле стадиона "Динамо" установили сцену, где и проходило действие. Театральная постановка была основана на диалоге между дедушкой и внуком. Мальчик спросил, что такое война, но старец не хотел отвечать на этот вопрос, пожалев неокрепший ум. Тогда дед согласился и начал свой рассказ. Он отметил, что на самом солнечном побережье Черного моря под высокими горами расположилась красивая земля, которую ее жители называли Страна Души. Многие века враги пытались отнять у них эту землю, но народ никто не смог покорить, потому что главным для них была свобода. Они были потомками могучих Нартов – сильные, храбрые и отважные. Жила Страна Души мирно и беззаботно в дружбе с разными народами. Солнце всегда светило над этой землей, и ничто не предвещало беды. Но рядом со Страной Души обитало зло, произнес дедушка, и на сцене начал сгущаться мрак. Зло пыталось поработить людей, живущих в свободной стране. Нападение зла Продолжая свой рассказ, старец подчеркнул, что в один из теплых летних дней, когда люди этого не ждали, зло напало на Страну Души. "Дети и взрослые купались в море, играли во дворах, гуляли на улицах, обедали, работали, когда тьма спустилась на их землю. Кровожадная и беспощадная, она уничтожала все, к чему прикасалась, не жалея никого на своем пути", – сказал он. Война готовилась давно и обрушилась внезапно. Долгое время зло в обличье друга сближалось с людьми, мечтая уничтожить их, а землю забрать себе. "Наверное, они были в красно-черных доспехах, прямо как в моей игре! С мечом…нет, с двумя мечами!" – сказал удивленный услышанным мальчик. После на экранах появились кадры разрушенного города, на фоне стояли воины зла в разных позах. Прежняя жизнь в Стране Души была утеряна. Но люди не стали сдаваться, все встали плечом к плечу против зла. Храбрые дети свободной земли снова подняли оружие, чтобы защитить друг друга и свой дом. Так они поступали всегда, когда им угрожала опасность. После того как на Страну Души напал враг, дети свободной земли, которые были разбросаны по всему миру, вернулись, чтобы защитить свой дом. Когда злу был дан достойный отпор, оно не выдержало и отступило. Мальчик стал интересоваться у деда, может ли зло еще раз напасть на свободную землю. В ответ старец произнес, что зло никогда не дремлет, но справедливость всегда на стороне добра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/prazdnik-natsionalnoy-gordosti-kak-v-abkhazii-otmetili-den-pobedy-1048377473.html

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абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии, овна, история