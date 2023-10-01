https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/bolshaya-nepriyatnost-rossiya-reshila-dobit-baydena-pered-vyborami-1048404987.html

Большая неприятность: Россия решила "добить" Байдена перед выборами

Большая неприятность: Россия решила "добить" Байдена перед выборами

После масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риярдом котировки нефти устремились к 100 долларам за баррель. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T13:49+0300

2023-10-01T13:49+0300

2023-10-01T13:49+0300

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Кроме того, Россия запретила экспорт топлива. Бензин в США на этом фоне резко подорожал. В Белом доме ломают голову, что же делать: половину собственных запасов уже продали на мировых рынках, пытаясь сбить внутренние цены. Теперь резерв исчерпан, и все это может окончательно угробить рейтинг Байдена перед выборами. Что может произойти в будущем, для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.До 150 за баррельРоссия урезала производство на 300 тысяч баррелей в месяц до конца 2023-го, Саудовская Аравия — на миллион. Недавние наводнения в Ливии также помешали поставкам, что еще больше разогнало цены.Предложение сдерживают на фоне растущего спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в июне мировое потребление ископаемого топлива достигло рекордных 103 миллионов баррелей в день.Наблюдатели подсчитывают, сколько заработает на этом Россия. Оценки из Киевской школы экономики (KSE): 17 дополнительных миллиардов долларов в этом году и 33 миллиарда в следующем.Топливо дорожаетСоответственно, взлетели цены на бензин и дизель. За океаном уже приближаются к четырем долларам за галлон. Прошлогодний рекорд — пять.Соединенные Штаты — крупнейший производитель нефти в мире, но, по данным Министерства энергетики, с конца 2019-го мощность НПЗ снизилась на 900 тысяч баррелей в день. По мере увеличения потребления энергии тают запасы и нефти, и бензина.Кроме того, НПЗ не хватает тех сортов сырой нефти, которые лучше всего подходят для получения дизеля. Предприятия наращивают выпуск авиационного топлива в погоне за прибылью в условиях оживления авиаперевозок. Галлон дизеля в США сейчас стоит 4,58 доллара (месяц назад — 4,34).Масла в огонь подлило сентябрьское решение России ограничить на неопределенный срок экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать внутренний рынок.Разбазарили резервВ США звучат довольно мрачные прогнозы. Так, глава крупнейшей в стране компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лолер не исключил подъема котировок до 120 и даже 150 долларов.Дорогой бензин — постоянная головная боль администрации Байдена. Рейтинги президента обвалились летом 2022-го, когда цены достигли почти пяти долларов за галлон. История может повториться.Белый дом спешно ищет хотя бы временное решение проблемы, но инструментов, чтобы сбить котировки, практически не осталось.Весь 2022 год активно распродавали сырье из стратегического резерва — оттуда утекло 180 миллионов баррелей. Это помогло, но запасы истощились до минимума с 1983-го. Там теперь 346,8 миллиона, а было 600.В итоге двойная неприятность: разбазаривание стратегического резерва — еще один негативный сигнал нефтяному рынку."Президент слил более 40 процентов нефти, запасенной на случай чрезвычайной ситуации. Крайне рискованный шаг при его усиливающейся непопулярности. И он не может поступить так снова, поэтому нынешний рост цен еще сильнее ударит по рейтингу", — пишет The Hill.Сомнительная политикаПереизбрание Джо Байдена под угрозой, констатировала исследовательская Clearview Energy Partners в сентябрьском отчете."Подорожание бензина продолжится, потому что это зависит от факторов, неподконтрольных американской администрации. Тут все определяют мировой рынок и позиция ведущих производителей", — напоминают аналитики компании.Байдену постоянно вменяют, что его невнятная климатическая политика подрывает энергетическую безопасность США. Так, он запретил бурение скважин более чем на десяти тысячах акров (примерно четыре тысячи гектаров) в нефтяном заповеднике на Аляске. Причем эту зону специально создавали на случай разных неприятностей.Высокие цены обычно подталкивают сланцевиков наращивать добычу, но при Байдене этого не произойдет."Такое впечатление, что он сковал нефтегазовую промышленность. Ничто не бьет так сильно по потребителям, как цены на бензин. Когда Байден вступил в должность, было 2,39 доллара за галлон, сейчас почти на 60 процентов дороже", — отмечают в The Hill.Если нефтяные котировки останутся на нынешнем уровне или пойдут вверх перед президентскими выборами, республиканцы обрушатся на Байдена с критикой за намеренное ограничение добычи, предупреждает издание.Более того, политика Белого дома такова, что администрация потребует удовлетворить растущий спрос в стране-производителе с гораздо более низкими стандартами выбросов, чем в США. В итоге пострадает еще и климат. Избиратели припомнят Байдену и это.

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