https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/zapret-na-vyvoz-topliva-iz-rf-razbor-posledstviy-dlya-stran-blizhnego-zarubezhya-1048305741.html

Запрет на вывоз топлива из РФ: разбор последствий для стран ближнего зарубежья

Запрет на вывоз топлива из РФ: разбор последствий для стран ближнего зарубежья

Россия исполнит все свои обязательства в рамках межправсоглашений по поставкам топлива, но страны бывшего СССР все равно могут столкнуться с резким ростом цен... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T15:16+0300

2023-09-28T15:16+0300

2023-09-28T15:16+0300

россия

топливо

абхазия

бензин

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Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране.Sputnik, Михаил ВоробьевЗапрет не распространяется на энергоресурсы, вывозимые в рамках межправительственных соглашений в пределах, оговоренных в этих документах. Со странами ЕАЭС, а также с Абхазией и Южной Осетией подобные договоры заключены.В том, как ограничения на экспорт топлива могут отразиться на странах ближнего зарубежья, разбирался Sputnik.Почему РФ ввела ограничения?Весной в России начался рост оптовых цен на бензин. Это произошло на фоне объявления Минфином РФ о планах вдвое сократить компенсацию нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо – с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. В июле данные поправки были внесены в Налоговый кодекс.В минувший четверг было опубликовано постановление правительства РФ об ограничении вывоза бензина и дизеля из страны. Транспортировки топлива физлицами для личного пользования оно не касается.Экспорт из России в другие страны ЕАЭС разрешен лишь в объемах, необходимых для внутреннего потребления, что не позволит наладить перепродажу через эти государства, подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Принятая мера, как ожидается, позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок и снизить цены.Межправительственные соглашения по топливу, которых не касаются введенные российскими властями ограничения, заключены со всеми странами ЕАЭС, подчеркнул Александр Фролов. По его словам, подобные документы подписаны также еще с небольшим числом государств."Я думаю, речь может идти о единицах. Скорее всего, к ним относятся страны СНГ, не входящие в ЕАЭС", - сказал эксперт.Согласно принятым 25 сентября обновлениям к списку исключений для временного запрета, из-под ограничений был выведен экспорт судового топлива, газойлей и средних дистиллятов.После вступления ограничений в силу, цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась почти на 10% (до 55925 руб. за тонну) и практически на 11% (до 59362 руб. за тонну) соответственно. Дизельное топливо подешевело на 14,5% (до 61431 руб. за тонну).К среде, 27 сентября, цены немного подросли. Аи-92 стоит 57 647 рублей за тонну, Аи-95 – 60 012 рублей за тонну, а дизель – 62 742 рублей за тонну.Зависимость от российских поставокРоссия поставляет в Грузию 81,1% завозимого туда бензина, следует из данных Союза импортеров нефтепродуктов страны за январь – июнь 2023 года.Азербайджан покупает за рубежом автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98. В январе-июне этого года на поставки данной продукции из России пришлось порядка 62% и 26% соответственно от общего объема импорта.В Армению бензин и дизельное топливо поступают по большей части из России и Ирана, в меньшем количестве из Румынии и Болгарии, сообщал в 2022 году председатель Комиссии по защите конкуренции республики Гегам Геворкян.С Абхазией и Южной Осетией у России заключены межправительственные соглашения о поставках топлива. Согласно документам, в Абхазию в 2023 году будет поставлено около 59 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизтоплива, а Южная Осетия получает ежегодные беспошлинные поставки бензина и дизеля объемом до 16 и 19 тыс. тонн соответственно.Объем топлива, поставляемого из РФ в Таджикистан, согласно официальным данным, составил 85,4% от общего объема поставок в эту республику.Большая часть поставок бензина в Узбекистан (88%) тоже идет из России.Как сообщал в марте министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, власти республики договорились с РФ об импорте до 850 тыс. тонн дизельного топлива в 2023 году. Потребление дизеля в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 5,8 млн тонн, собственное же производство в республике в этом году прогнозировалось на уровне 5,1 млн тонн.Время от времени страна сталкивается с нехваткой топлива, в связи с чем договаривается с Россией о дополнительных поставках. Так, 25 сентября вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что обратился в Минэнерго РФ с просьбой об увеличении поставок бензина – к подписанным поставкам 40 тыс. тонн Астана просит добавить еще 70 тыс. тонн. Дефицита в стране не будет, подчеркнул господин Аккенженов.Годовое потребление топлива в Кыргызстане составляет порядка 1,5 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн беспошлинно ввозится из России, говорил в январе президент местной Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.Молдова, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике за первое полугодие 2022 года, не закупает российский бензин, однако получает из РФ 15,6% потребляемого в стране дизеля.Долго ли будут действовать ограничения?Запрет не может работать в качестве долгосрочной стратегии для России, поскольку в таком случае начнется снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), компании будут стараться экспортировать сырую нефть, а дальше придется ограничивать и ее экспорт, поделился мнением с корреспондентом Sputnikэксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович."Это всё не может работать как долгосрочная мера. Я считаю, максимум несколько недель, может, месяцев, и поставки восстановятся", – спрогнозировал он.Власти РФ дадут время своим сельхозпроизводителям для закупки топлива по снизившимся ценам, либо дождутся завершения основной фазы уборочной кампании, после чего отменят ограничения, предположил в ходе беседы с корреспондентом Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."То есть, это буквально несколько недель", – поделился он своим мнением.В целом, у стран ближнего зарубежья есть возможность получать топливо и из других стран, отметил Александр Фролов. Например, Грузия и Азербайджан (у которого есть и своя добыча) могут получать топливо из Турции, Ирана и ОАЭ, а Узбекистан и Таджикистан – из Китая, считает он.Однако до того, как выстроятся новые логистические цепочки, могут возникнуть проблемы с поставками, предупредил эксперт."Постсоветские страны рискуют резким ростом цен на топливо на внутреннем рынке. И, возможно, в какой-то момент где-то будет наблюдаться дефицит", – сказал специалист.Кроме того, в России закупать топливо выгоднее, обратил внимание Игорь Юшков. "Любые другие поставки будут дороже, чем российские", – заключил он.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/zapret-na-eksport-benzina-i-diztopliva-iz-rossii-budet-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu--1048219617.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/kondratev-o-vremennom-ogranichenii-eksporta-benzina-v-rossii-zhestkaya-mera--1048171744.html

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