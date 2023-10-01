https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/kopiyu-sukhumskoy-kolonnady-ustanovyat-v-ufe-1048408138.html

Копия сухумской колоннады появится в Уфе

Копия сухумской колоннады появится в Уфе

Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республику прибыло большое количество... 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T18:15+0300

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Копию сухумской колоннады построят на набережной реки Белой в столице Башкортостана, Уфе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Радий Хабиров. Башкирская делегация прибыла в республику, чтобы поздравить жителей Абхазии с важной датой - 30-летием Победы в войне 1992-1993 годов. Хабиров отметил, что это очень важная дата, так в этот тяжелый период народ Башкортостана оказывал абхазам серьезную гуманитарную помощь, а в самой республике в эти годы работали башкирские врачи. Хабиров добавил, что уже 11 октября, в День Республики Башкортостан, будет заложен первый камень будущего архитектурного сооружения, а в следующем году колоннада, посвященная дружбе двух народов, будет украшать речную набережную. Мы уже 11 октября на День республики заложим камень, а в следующем году вот такая колоннада, посвященная, подчеркиваю, настоящей дружбе двух народов, потому что в тяжелые минуты и годины народы должны друг другу помогать, сделаем."

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/khabirov-rasskazal-v-kakikh-sferakh-mogut-sotrudnichat-abkhaziya-i-bashkortostan-1048356380.html

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