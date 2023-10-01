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Копия сухумской колоннады появится в Уфе
Копия сухумской колоннады появится в Уфе
Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республику прибыло большое количество... 01.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-01T18:15+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Копию сухумской колоннады построят на набережной реки Белой в столице Башкортостана, Уфе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Радий Хабиров. Башкирская делегация прибыла в республику, чтобы поздравить жителей Абхазии с важной датой - 30-летием Победы в войне 1992-1993 годов. Хабиров отметил, что это очень важная дата, так в этот тяжелый период народ Башкортостана оказывал абхазам серьезную гуманитарную помощь, а в самой республике в эти годы работали башкирские врачи. Хабиров добавил, что уже 11 октября, в День Республики Башкортостан, будет заложен первый камень будущего архитектурного сооружения, а в следующем году колоннада, посвященная дружбе двух народов, будет украшать речную набережную. Мы уже 11 октября на День республики заложим камень, а в следующем году вот такая колоннада, посвященная, подчеркиваю, настоящей дружбе двух народов, потому что в тяжелые минуты и годины народы должны друг другу помогать, сделаем."
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/khabirov-rasskazal-v-kakikh-sferakh-mogut-sotrudnichat-abkhaziya-i-bashkortostan-1048356380.html
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абхазия, новости, россия, сухум, башкортостан, уфа

Копия сухумской колоннады появится в Уфе

18:15 01.10.2023 (обновлено: 18:17 01.10.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукКолоннада на набережной Махаджиров
Колоннада на набережной Махаджиров - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республику прибыло большое количество иностранных делегаций.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Копию сухумской колоннады построят на набережной реки Белой в столице Башкортостана, Уфе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Радий Хабиров.
Башкирская делегация прибыла в республику, чтобы поздравить жителей Абхазии с важной датой - 30-летием Победы в войне 1992-1993 годов. Хабиров отметил, что это очень важная дата, так в этот тяжелый период народ Башкортостана оказывал абхазам серьезную гуманитарную помощь, а в самой республике в эти годы работали башкирские врачи.
"Мы с президентом Абхазии договорились, что вот такую колоннаду, как в Сухуме, мы воспроизведем один в один на набережной реки Белой у нас в знак дружбы абхазского и башскирского народов", - сказал он.
Хабиров добавил, что уже 11 октября, в День Республики Башкортостан, будет заложен первый камень будущего архитектурного сооружения, а в следующем году колоннада, посвященная дружбе двух народов, будет украшать речную набережную.
Мы уже 11 октября на День республики заложим камень, а в следующем году вот такая колоннада, посвященная, подчеркиваю, настоящей дружбе двух народов, потому что в тяжелые минуты и годины народы должны друг другу помогать, сделаем."
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