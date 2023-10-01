https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/rabotu-nepravitelstvennykh-organizatsiy-budut-izuchat-v-abkhazii-1048405659.html

Работу неправительственных организаций будут изучать в Абхазии

Работу неправительственных организаций будут изучать в Абхазии

В рамках визита в Абхазию совместной делегации Центра "Дипломатия знаний" РГГУ и организации "Умная цивилизация", в Сухуме прошел ряд мероприятий на тему места... 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T14:54+0300

2023-10-01T14:54+0300

2023-10-01T14:54+0300

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. По итогам встреч абхазских экспертов и представителей Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ и организации "Умная цивилизация" были выдвинуты предложения о реализации трех проектов, связанных с изучением роли общественных организаций. Проект "Школа молодых футурологов" станет площадкой для исследований и обсуждения будущего абхазской и российской молодежи, проведения лекций и семинаров, публичных дискуссий.На медиаплатформе "Дипломатия знаний" будут размещаться документальные фильмы, интервью и короткие видео о работе общественных организаций с участием абхазских ученых, экспертов, общественных деятелей.Также были достигнуты договоренности с АГУ и Академией Наук Абхазии о совместных исследованиях в сфере изучения роли некоммерческих организаций в рамках проекта "Умная цивилизация", предложено проведение слушаний в Общественной палате Абхазии о перспективах взаимодействия российских и абхазских НКО, обсуждались и форматы студенческих и молодежных обменов.Цикл встреч и публичных мероприятий, посвященных теме места и роли общественных организаций и молодежных инициатив в укреплении межгосударственных связей, прошел в Сухуме в рамках визита российских экспертов - совместной делегации Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" Российского Государственного Гуманитарного Университета и АНО "Умная цивилизация".Участники представили образовательный проект "Умная цивилизация" - в рамках которого ведется изучение работы общественных организаций в мире и создаются образовательные и медиапродукты в данной сфере. По мнению авторов проекта, совместная работа с абхазскими партнерами будет способствовать более эффективному взаимодействию НПО и НКО двух стран, и позволит вовлечь молодежную аудиторию в работу третьего сектора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/rabotu-nekommercheskikh-organizatsiy-obsudili-v-dome-moskvy-v-sukhume-1048344802.html

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