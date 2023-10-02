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Абхазский борец Инал Берзения примет участие в XIX Азиатских играх
Абхазский борец Инал Берзения примет участие в XIX Азиатских играх
Азиатские игры проходят в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T14:15+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Абхазский борец Инал Берзения примет участие XIX Азиатских играх, которые пройдут в Китае, сообщает Государственный комитет республики по делам молодежи и спорту. Берзения будет выступать в весовой категории 86 килограммов под флагом Сирии. Турнир будет проходить с 4 по 7 октября.Инал Берзения - воспитанник тренера Тимура Джопуа. В июле 2023 года он стал победителем соревнований по вольной борьбе в рамках XV арабских игр в Алжире.Азиатские игры - мультиспортивное соревнование, в котором принимают участие спортсмены из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии. Они начались 23 сентября и продолжатся до 8 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/boets-iz-abkhazii-stal-chempionom-kubka-rossii-po-mma-1048171193.html
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абхазия, новости, спорт
Абхазский борец Инал Берзения примет участие в XIX Азиатских играх
Азиатские игры проходят в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik.
Абхазский борец Инал Берзения примет участие XIX Азиатских играх, которые пройдут в Китае, сообщает
Государственный комитет республики по делам молодежи и спорту.
Берзения будет выступать в весовой категории 86 килограммов под флагом Сирии. Турнир будет проходить с 4 по 7 октября.
Инал Берзения - воспитанник тренера Тимура Джопуа. В июле 2023 года он стал победителем соревнований по вольной борьбе в рамках XV арабских игр в Алжире.
Азиатские игры - мультиспортивное соревнование, в котором принимают участие спортсмены из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии. Они начались 23 сентября и продолжатся до 8 октября.