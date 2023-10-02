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Аллею тамбовских берез заложили в Абхазском лицее-интернате
Аллею тамбовских берез заложили в Абхазском лицее-интернате
В мероприятии принимала участие делегация из Тамбовской области, в которую входит глава Петровского района Сергей Ефанов, который 3 октября подпишет с Галским... 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T18:05+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В Абхазском лицее-интернате имени Кондрата Дзидзария высадили семь саженцев тамбовской березы, сообщает Министерство просвещения Абхазии. В мероприятии приняли участие министр просвещения Инал Габлия и его заместитель Ада Кварчелия, министр культуры Даур Кове, глава администрации Галского района Константин Пилия, глава АПЦ иерей Виссарион, директор лицея-интерната Лариса Капба, сухумчанин Роланд Гамгия, а также делегация из Тамбова, в которую, в том числе, входит и.о. замглавы области Оксана Леонгард.С гостями с тамбовской области обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, были намечены совместные мероприятия. По словам Константина Пилия, сообщает "Гал-ТВ", завтра, 3 октября, будет подписано Соглашение между Петровским районом Тамбовской области и Галским районом.
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Аллею тамбовских берез заложили в Абхазском лицее-интернате
В мероприятии принимала участие делегация из Тамбовской области, в которую входит глава Петровского района Сергей Ефанов, который 3 октября подпишет с Галским районом соглашение о сотрудничестве.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik.
В Абхазском лицее-интернате имени Кондрата Дзидзария высадили семь саженцев тамбовской березы, сообщает
Министерство просвещения Абхазии.
Закладка аллеи была приурочена к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
В мероприятии приняли участие министр просвещения Инал Габлия и его заместитель Ада Кварчелия, министр культуры Даур Кове, глава администрации Галского района Константин Пилия, глава АПЦ иерей Виссарион, директор лицея-интерната Лариса Капба, сухумчанин Роланд Гамгия, а также делегация из Тамбова, в которую, в том числе, входит и.о. замглавы области Оксана Леонгард.
С гостями с тамбовской области обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, были намечены совместные мероприятия.
По словам Константина Пилия, сообщает "Гал-ТВ", завтра, 3 октября, будет подписано Соглашение между Петровским районом Тамбовской области и Галским районом.