https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/alleyu-tambovskikh-berez-zalozhili-v-abkhazskom-litsee-internate-1048417434.html

Аллею тамбовских берез заложили в Абхазском лицее-интернате

Аллею тамбовских берез заложили в Абхазском лицее-интернате

В мероприятии принимала участие делегация из Тамбовской области, в которую входит глава Петровского района Сергей Ефанов, который 3 октября подпишет с Галским... 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T18:05+0300

2023-10-02T18:05+0300

2023-10-02T18:05+0300

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В Абхазском лицее-интернате имени Кондрата Дзидзария высадили семь саженцев тамбовской березы, сообщает Министерство просвещения Абхазии. В мероприятии приняли участие министр просвещения Инал Габлия и его заместитель Ада Кварчелия, министр культуры Даур Кове, глава администрации Галского района Константин Пилия, глава АПЦ иерей Виссарион, директор лицея-интерната Лариса Капба, сухумчанин Роланд Гамгия, а также делегация из Тамбова, в которую, в том числе, входит и.о. замглавы области Оксана Леонгард.С гостями с тамбовской области обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, были намечены совместные мероприятия. По словам Константина Пилия, сообщает "Гал-ТВ", завтра, 3 октября, будет подписано Соглашение между Петровским районом Тамбовской области и Галским районом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/kopiyu-sukhumskoy-kolonnady-ustanovyat-v-ufe-1048408138.html

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