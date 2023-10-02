https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/okolo-180-voennykh-poteryal-kiev-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1048417832.html

Около 180 военных потерял Киев на Донецком направлении за сутки

Около 180 военных потерял Киев на Донецком направлении за сутки

Кроме того, на Донецком направлении ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T19:19+0300

2023-10-02T19:19+0300

2023-10-02T19:19+0300

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В ходе боев на Донецком направлении Киев за сутки потерял около 180 человек, сообщает Министерство обороны России.На Запорожском направлении за сутки российские войска уничтожили до 35 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, в том числе БМП "Bradley" и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие М-46, гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 30 бойцов, два пикапа, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20, на Херсонском направлении - до 30 солдат и два автомобиля. Ведомство сообщает, что оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 107 районах, уничтожены станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав", узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, склады топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ, уничтожены 45 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/svo-tri-novykh-tekhnologii-pentagona-na-ukrainskom-tvd-1048263467.html

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