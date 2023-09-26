https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/svo-tri-novykh-tekhnologii-pentagona-na-ukrainskom-tvd-1048263467.html

СВО: три новых технологии Пентагона на украинском ТВД

СВО: три новых технологии Пентагона на украинском ТВД

За время СВО Пентагон и альянс 50 стран сожгли немало ресурсов, чтобы "нанести России поражение на поле боя". Однако ВС РФ успешно противодействуют... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T20:10+0300

2023-09-26T20:10+0300

2023-09-26T20:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

нато

украина

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США и НАТО на Украине отрабатывают новые технологии боевого управления войсками (спутниковый Интернет), совершенствуют средства прокси-разведки (онлайн-передача ВСУ данных НАТО о дислокации российских войск), тактику массированного и комбинированного применения БПЛА и морских дронов-камикадзе.Война с Россией чужими руками и закамуфлированными натовскими беспилотниками – долгосрочная стратегия Пентагона, с прицелом на грядущий сетецентрический конфликт с Китаем и другими суверенными "изгоями".На украинском ТВД второй год проверяются и отрабатываются передовые технологии войн будущего – "умные" машины учатся самостоятельно выполнять поставленные задачи, противодействовать высокотехнологичным системам противника.Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении в российском небе ударных беспилотников ВСУ, фактически – натовских, "переупакованных" в желто-голубую символику, собранных из поставленных Западом комплектующих.Только над Белгородской областью 25 сентября были сбиты семь украинских дронов самолетного типа. Российский Крым регулярно отражает массированные и комбинированные атаки БПЛА и морских безэкипажных катеров-камикадзе ВСУ – в небе и на море могут одновременно действовать десятки боевых дронов.За время СВО российские войска уничтожили более 7100 беспилотников противника, не считая морских. В среднем получается более дюжины в сутки. Силы и средства ВСУ (авиация, ПВО, артиллерия, бронетехника) за 570 дней спецоперации полностью уничтожены, как минимум, дважды. Только самолетов и вертолетов противника сожжено 728 единиц – сопоставимо с парком ВВС Британии, Греции или Германии. И в два раза больше, чем военно-воздушные силы Австралии, Канады или Польши. На горизонте "маячат" небольшое количество ракет ATACMS, около 60 подержанных истребителей F-16 и полсотни новых безэкипажных катеров.Вооруженным силам России предстоит еще много работы.Первый конь американского АпокалипсисаСвязь – основа боевого управления войсками, силами и средствами. Надежная связь гарантирует оперативную передачу приказов командования, данных разведки и целеуказаний.На украинском ТВД в интересах ВСУ работают более 500 спутников США и НАТО. На земле, на воде и в воздушном пространстве украинские войска эффективно обеспечивает связью и данными "гражданская" компания Starlink американского предпринимателя Илона Маска.Ранее мы рассматривали принцип работы космического интернета.Пентагон недавно арендовал свой "сектор" в двухтысячной группировке спутников Starlink. Без этой системы невозможна онлайн-передача ВСУ разведданных, целеуказаний, навигации подразделений и беспилотников. Сама украинская армия без "начальника связи" Маска быстро превратились бы в неорганизованную толпу, ведь российские средства РЭБ эффективно глушат "земные" средства радиосвязи противника.Не столько американский оружейный антиквариат, сколько доступ ВСУ к разведывательным данным Пентагона, штабные онлайн-консультации НАТО и прочая прокси-поддержка Запада позволяют киевскому режиму продолжать боевые действия.Как на это реагирует Москва?Российский аналог Starlink – 96 спутников компании SR NET – охватит всю территорию РФ широкополосным доступом в сеть в 2024 году. С другой стороны, за два месяца (18 июля – 18 сентября) зафиксирована ускоренная потеря 212 спутников Starlink, которая является технологической основой боевого управления Пентагона и ВСУ.Необычную динамику потерь компания Маска не комментирует, а жизнеспособность интернет-системы поддерживают еще около двух тысяч космических аппаратов-ретрансляторов. Важнее тенденция.Авторитетный источник "РИА Новости" ранее сообщил: "Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тыс. км над уровнем моря".Любое космическое совпадение случайно, и все же Маску и его "геостационарным" конкурентам пора впадать в отчаяние.Конкуренты ВВС и ВМФДва других "коня" американского Апокалипсиса – БПЛА и морские дроны-камикадзе, массовое и сетецентрическое применение которых отрабатывается впервые в военной истории.Круглосуточно роящиеся в зоне СВО сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, наносят удары – в информационной (навигационной) оболочке Пентагона и НАТО.Безусловно, дальше будет больше – БПЛА становятся главным расходным материалом на поле боя, они будут "умнеть" и наращивать могущество.Легендарные "Ланцеты" и другие ударные дроны ежедневно доказывают это в зоне СВО – в противостоянии с современными натовскими средствами ПВО.С другой стороны, активно применяется и совершенствуется линейка российских инструментов борьбы с БПЛА – "Красуха-С4", "Силок-01", "Поле-21", "Лесочек", "Палантин", "Леер-3" и другие. На подходе – комплекс РБ-109А "Былина" с искусственным интеллектом.В ходе спецоперации российские комплексы РЭБ создали "запретную зону" для тысяч беспилотников ВСУ, и просто уничтожили репутацию турецких дронов Bayraktar. Неслучайно американские эксперты включили средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ в условную первую тройку самых могущественных видов оружия на украинском ТВД – наряду с ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" и высокоточными артиллерийскими снарядами (странно, что американцы "не заметили" российские гиперзвуковые ракеты, "умные" минные поля (https://ru.armeniasputnik.am/20230824/kak-rabotayut-umnye-minnye-polya-rossii-v-zone-svo-64860686.html) и лучший в мире танк Т-90М).Далее на основе спутниковой группировки планируется создать космический сектор РЭБ, интегрированный в единое информационно-коммуникационное пространство ВС России.Морские дроны в военных конфликтах ранее активно не применялись. И поначалу (осенью 2022 года) не оправдывали надежд Пентагона и НАТО в Черном море – проваливали миссию, безопасно выбрасывались на побережье противника.Постепенно технику и тактику боевого применения довели до нормы, и все же атаки морских беспилотников редко достигают целей. Технологическое развитие этого вида вооружения в начале пути, украинский ТВД представляется Западу удобным испытательным полигоном.Морские дроны-камикадзе ВСУ поставляют США, Германия, Британия. На днях Берлин объявил о передаче Киеву еще 50 ударных безэкипажных катеров. И глава украинской (марионеточной) военной разведки Кирилл Буданов пригрозил "довести до конца" атаки на Крымский мост.На этом фоне подводный беспилотник ВСУ "Маричка" выглядит жалким фиговым листком, это попытка отвести вероятный удар Вооруженных сил РФ от американских хозяев киевского режима.Россия убедительно противодействует деструктивным усилиям США и десятков их сателлитов – новейшими системами РЭБ и ПВО, высокоточным ракетным оружием большой дальности Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.За время спецоперации военный потенциал США и НАТО в значительной степени утрачен. Планы стратегов Пентагона на украинском ТВД сорваны. История развивается не по американским "правилам".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, украина