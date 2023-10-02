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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии антициклона с северо-запада и прохождения фронта с юга. 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T20:01+0300
2023-10-02T20:01+0300
2023-10-02T20:01+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Во вторник, 3 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16.0°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии антициклона с северо-запада и прохождения фронта с юга.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Во вторник, 3 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16.0°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.