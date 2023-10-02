https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/trapsh-o-pogode-v-oktyabre-preimuschestvenno-dozhdi-no-esche-poraduet-teplom--1048414812.html
Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом
Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом
Какую погоду ждать до середины октября в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T14:32+0300
2023-10-02T14:32+0300
2023-10-02T14:32+0300
радио
подкасты
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/02/1048414640_0:0:2495:1404_1920x0_80_0_0_df9ead07d0884aa7520a0b10cc2ca16b.jpg
Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом
Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом
Осень вступила в свои права, отметила Трапш."До 3 октября будет сохраняться пасмурная погода. Но она еще порадует нас солнечными теплыми днями, когда температура воздуха будет достигать 24 градуса. Ночные температуры потихоньку понижаются и столбики термометров будут опускаться до 17-12 градусов", - сообщила Трапш. Купальный сезон закрывается 20 октября, напомнила Диана Трапш. Но сейчас температура морской воды достигает 25 градусов тепла, поэтому в этом году купальный сезон немного продлится. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/02/1048414640_9:0:2476:1850_1920x0_80_0_0_e5f800dbc23cc0a4c0f0726c4fe23912.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом
Какую погоду ждать до середины октября в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Осень вступила в свои права, отметила Трапш.
"До 3 октября будет сохраняться пасмурная погода. Но она еще порадует нас солнечными теплыми днями, когда температура воздуха будет достигать 24 градуса. Ночные температуры потихоньку понижаются и столбики термометров будут опускаться до 17-12 градусов", - сообщила Трапш.
Купальный сезон закрывается 20 октября, напомнила Диана Трапш. Но сейчас температура морской воды достигает 25 градусов тепла, поэтому в этом году купальный сезон немного продлится.
Подробности слушайте в аудиофайле
.