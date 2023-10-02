https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/trapsh-o-pogode-v-oktyabre-preimuschestvenno-dozhdi-no-esche-poraduet-teplom--1048414812.html

Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом

Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом

Какую погоду ждать до середины октября в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T14:32+0300

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Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом Трапш о погоде в октябре: преимущественно дожди, но еще порадует теплом

Осень вступила в свои права, отметила Трапш."До 3 октября будет сохраняться пасмурная погода. Но она еще порадует нас солнечными теплыми днями, когда температура воздуха будет достигать 24 градуса. Ночные температуры потихоньку понижаются и столбики термометров будут опускаться до 17-12 градусов", - сообщила Трапш. Купальный сезон закрывается 20 октября, напомнила Диана Трапш. Но сейчас температура морской воды достигает 25 градусов тепла, поэтому в этом году купальный сезон немного продлится. Подробности слушайте в аудиофайле.

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