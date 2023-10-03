https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-rossiyu-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1048423552.html

Бжания: Абхазия поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Бжания: Абхазия поддерживает Россию в спецоперации на Украине

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине, заявил президент Аслан Бжания на переговорах... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T13:35+0300

2023-10-03T13:35+0300

2023-10-03T13:35+0300

в абхазии

сергей лавров

аслан бжания

россия

абхазия

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/03/1048422696_0:102:1281:822_1920x0_80_0_0_7721783c2dcd23d68bea6cf6df6c592e.jpg

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине, заявил президент Аслан Бжания на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.Бжания выразил благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта Сухум."Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет", – сказал президент.Аслан Бжания также поблагодарил российское руководство за подписание соглашения о двойном гражданстве, отметив, что граждане Абхазии с большим воодушевлением восприняли этот документ.Он подчеркнул приверженность народа Абхазии к интеграционным процессам, которые происходят на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации."Мы хотим в этом участвовать, и это соответствует коренным интересам жителей Абхазии", – добавил президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/lavrov-budem-prodolzhat-rasshiryat-krug-priznavshikh-abkhaziyu-gosudarstv-1048423272.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия, мид рф