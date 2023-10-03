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Бжания: Абхазия поддерживает Россию в спецоперации на Украине
Бжания: Абхазия поддерживает Россию в спецоперации на Украине
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине, заявил президент Аслан Бжания на переговорах... 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T13:35+0300
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2023-10-03T13:35+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине, заявил президент Аслан Бжания на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.Бжания выразил благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта Сухум."Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет", – сказал президент.Аслан Бжания также поблагодарил российское руководство за подписание соглашения о двойном гражданстве, отметив, что граждане Абхазии с большим воодушевлением восприняли этот документ.Он подчеркнул приверженность народа Абхазии к интеграционным процессам, которые происходят на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации."Мы хотим в этом участвовать, и это соответствует коренным интересам жителей Абхазии", – добавил президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/lavrov-budem-prodolzhat-rasshiryat-krug-priznavshikh-abkhaziyu-gosudarstv-1048423272.html
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сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия, мид рф
сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия, мид рф
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине, заявил президент Аслан Бжания на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Не могу не сказать об этом – всемерная поддержка, исходя из наших возможностей, той спецоперации, которая проводится на Украине, мы это подчеркнули. Маски, как говорится, сняты. Недавно обратили внимание, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем имеем дело, поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца", – сказал он.
Бжания выразил благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта Сухум.
"Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет", – сказал президент.
Аслан Бжания также поблагодарил российское руководство за подписание соглашения о двойном гражданстве, отметив, что граждане Абхазии с большим воодушевлением восприняли этот документ.
Он подчеркнул приверженность народа Абхазии к интеграционным процессам, которые происходят на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации.
"Мы хотим в этом участвовать, и это соответствует коренным интересам жителей Абхазии", – добавил президент.