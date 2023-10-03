https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-podpisali-sovmestnyy-plan-konsultatsiy--1048425986.html

Главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций

Главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций

Подписанный совместный План консультаций будет способствовать укреплению межгосударственного диалога между странами. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и министр иностранных дел России Сергей Лавров подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.Стороны договорились на системной основе проводить консультации по указанным темам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/lavrov-budem-prodolzhat-rasshiryat-krug-priznavshikh-abkhaziyu-gosudarstv-1048423272.html

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