https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-podpisali-sovmestnyy-plan-konsultatsiy--1048425986.html
Главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций
Главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций
Подписанный совместный План консультаций будет способствовать укреплению межгосударственного диалога между странами. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T15:10+0300
2023-10-03T15:10+0300
2023-10-03T15:34+0300
в абхазии
абхазия
россия
мид рф
мид абхазии
инал ардзинба
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/03/1048425800_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9f66ac01db58df12f4b7e49a5782e34f.jpg
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и министр иностранных дел России Сергей Лавров подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.Стороны договорились на системной основе проводить консультации по указанным темам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/lavrov-budem-prodolzhat-rasshiryat-krug-priznavshikh-abkhaziyu-gosudarstv-1048423272.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/03/1048425800_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_b7de0011ef86079d34897746c05f06af.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, инал ардзинба, сергей лавров
абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, инал ардзинба, сергей лавров
Главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций
15:10 03.10.2023 (обновлено: 15:34 03.10.2023)
Подписанный совместный План консультаций будет способствовать укреплению межгосударственного диалога между странами.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и министр иностранных дел России Сергей Лавров подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Документ предполагает активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в сфере информационного сопровождения внешнеполитической деятельности, организации совместных конференций, культурных и спортивных мероприятий.
Стороны договорились на системной основе проводить консультации по указанным темам.