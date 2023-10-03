https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-dali-za-rekordno-tochnoe-izuchenie-elektronov-v-veschestve-1048431736.html

Нобелевскую премию по физике дали за рекордно точное изучение электронов в веществе

Нобелевскую премию по физике дали за рекордно точное изучение электронов в веществе

Открытия лауреатов могут найти применение в разных областях, например, в электронике, в медицинской диагностике. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T18:40+0300

2023-10-03T18:40+0300

2023-10-03T18:40+0300

нобелевская премия мира

нобелевская премия по физике

физика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102858/80/1028588091_0:244:3015:1940_1920x0_80_0_0_4fc321129199705dc521cacc87861e51.jpg

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Нобелевская премия по физике за 2023 год присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, и которые могут применяться, например, в медицине для диагностических целей.Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые протекают настолько быстро, что за ними ранее невозможно было уследить, подчеркивает Нобелевский комитет.Пьер Агостини работает в Университете Огайо (США), Ференц Крауш - в Институте квантовой оптики общества Макса Планка (Германия), Анн Л`Улье - в Лундском университете (Швеция).

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-v-2022-godu-dali-za-issledovaniya-v-sfere-kvantovoy-mekhaniki-1041908046.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

нобелевская премия мира, нобелевская премия по физике, физика, в мире