https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-dali-za-rekordno-tochnoe-izuchenie-elektronov-v-veschestve-1048431736.html
Нобелевскую премию по физике дали за рекордно точное изучение электронов в веществе
Нобелевскую премию по физике дали за рекордно точное изучение электронов в веществе
Открытия лауреатов могут найти применение в разных областях, например, в электронике, в медицинской диагностике. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T18:40+0300
2023-10-03T18:40+0300
2023-10-03T18:40+0300
нобелевская премия мира
нобелевская премия по физике
физика
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Нобелевская премия по физике за 2023 год присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, и которые могут применяться, например, в медицине для диагностических целей.Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые протекают настолько быстро, что за ними ранее невозможно было уследить, подчеркивает Нобелевский комитет.Пьер Агостини работает в Университете Огайо (США), Ференц Крауш - в Институте квантовой оптики общества Макса Планка (Германия), Анн Л`Улье - в Лундском университете (Швеция).
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-v-2022-godu-dali-za-issledovaniya-v-sfere-kvantovoy-mekhaniki-1041908046.html
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нобелевская премия мира, нобелевская премия по физике, физика, в мире
нобелевская премия мира, нобелевская премия по физике, физика, в мире
Нобелевскую премию по физике дали за рекордно точное изучение электронов в веществе
Открытия лауреатов могут найти применение в разных областях, например, в электронике, в медицинской диагностике.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Нобелевская премия по физике за 2023 год присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, и которые могут применяться, например, в медицине для диагностических целей.
Премия присуждена "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе", объявил во вторник Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые протекают настолько быстро, что за ними ранее невозможно было уследить, подчеркивает Нобелевский комитет.
Пьер Агостини работает в Университете Огайо (США), Ференц Крауш - в Институте квантовой оптики общества Макса Планка (Германия), Анн Л`Улье - в Лундском университете (Швеция).