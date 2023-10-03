https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-4-oktyabrya-1048433546.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 октября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В среду, 4 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18.0°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии