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Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T20:20+0300
2023-10-03T20:20+0300
2023-10-03T20:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В среду, 4 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18.0°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В среду, 4 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18.0°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.