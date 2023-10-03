https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/putin-provedet-peregovory-s-bzhaniya-v-sredu-4-oktyabrya-1048426210.html

Путин проведет переговоры с Бжания в среду 4 октября

Путин проведет переговоры с Бжания в среду 4 октября

Аслан Бжания будет находиться в России с рабочим визитом. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T15:45+0300

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в абхазии

владимир путин

ахра бжания

абхазия

россия

политика

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжания в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба Кремля.Аслан Бжания 3 октября провел переговоры в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-podpisali-sovmestnyy-plan-konsultatsiy--1048425986.html

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