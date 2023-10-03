https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/putin-provedet-peregovory-s-bzhaniya-v-sredu-4-oktyabrya-1048426210.html
Путин проведет переговоры с Бжания в среду 4 октября
Путин проведет переговоры с Бжания в среду 4 октября
Аслан Бжания будет находиться в России с рабочим визитом. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T15:45+0300
2023-10-03T15:45+0300
2023-10-03T15:47+0300
в абхазии
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ахра бжания
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжания в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба Кремля.Аслан Бжания 3 октября провел переговоры в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-podpisali-sovmestnyy-plan-konsultatsiy--1048425986.html
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владимир путин, ахра бжания, абхазия, россия, политика
владимир путин, ахра бжания, абхазия, россия, политика
Путин проведет переговоры с Бжания в среду 4 октября
15:45 03.10.2023 (обновлено: 15:47 03.10.2023)
Аслан Бжания будет находиться в России с рабочим визитом.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжания в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", – говорится в сообщении.
Аслан Бжания 3 октября провел переговоры в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По итогам главы МИД Абхазии и России подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.