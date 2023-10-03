https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/roskosmos-nazval-osnovnuyu-prichinu-avarii-stantsii-luna-25-1048421861.html
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"
Работа межведомственной комиссии по выяснению причин случившегося в данный момент завершается. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T10:57+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" – блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный, то есть вероятностный характер.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/roskosmos-soobschil-o-krushenii-stantsii-luna-25-1047586834.html
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роскосмос, луна, россия, космос
роскосмос, луна, россия, космос
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"
10:57 03.10.2023 (обновлено: 11:24 03.10.2023)
Работа межведомственной комиссии по выяснению причин случившегося в данный момент завершается.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" – блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", – говорится в сообщении.
Отмечается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный, то есть вероятностный характер.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.
Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.