https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/roskosmos-nazval-osnovnuyu-prichinu-avarii-stantsii-luna-25-1048421861.html

"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"

"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"

Работа межведомственной комиссии по выяснению причин случившегося в данный момент завершается. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T10:57+0300

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" – блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный, то есть вероятностный характер.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/roskosmos-soobschil-o-krushenii-stantsii-luna-25-1047586834.html

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