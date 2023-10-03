https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/rusdram-pokazal-spektakl-na-teatralnom-festivale-v-moskve-1048420306.html
РУСДРАМ показал спектакль на театральном фестивале в Москве
РУСДРАМ показал спектакль на театральном фестивале в Москве
Международный фестиваль моноспектаклей SOLO открылся 1 октября в московском театре "На страстном". Фестиваль проходит в пятнадцатый раз. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T08:55+0300
2023-10-03T08:55+0300
2023-10-03T08:55+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера принял участие в театральном фестивале SOLO в Москве, рассказал радио Sputnik гендиректор Ираклий Хинтба.Абхазский театр показал московским зрителям моноспектакль "В лучах". Как отметил Хинтба, фестиваль SOLO является главным фестивалем моноспектаклем в России.Все декорации сделаны были в лучших театральных мастерских, добавил он."Я очень надеюсь, что они сохранятся на складах Центра на Страстном, потому что я чувствую, что придется еще раз сыграть в Москве, потому что успех был потрясающий. Такой авации на моноспектаклях не было. Нам сказали это и организаторы фестиваля, и постоянные зрители", - подчеркнул Хинтба.Спектакль, который в Сухуме играют на 50 человек, в Москве посмотрели 450 зрителей, добавил он."Был полный зал, и успех, конечно, колоссальный. Самое главное, что энергетически Ирина Делба смогла заполнить это пространство, и зритель по достоинству оценил эту работу", - рассказал Хинтба.Программа фестиваля состоит из десяти спектаклей большой формы и семи камерных. География участников включает 12 городов: Ванадзор (Армения), Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Москву, Псков, Сухум (Абхазия), Тольятти, Тюмень и Челябинск.Театральный фестиваль завершится 10 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/dvizhenie-k-vysokim-tselyam-irakliy-khintba-rasskazal-o-planakh-rusdrama-1047638132.html
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театр, русдрам, культура, абхазия, москва
театр, русдрам, культура, абхазия, москва
РУСДРАМ показал спектакль на театральном фестивале в Москве
Международный фестиваль моноспектаклей SOLO открылся 1 октября в московском театре "На страстном". Фестиваль проходит в пятнадцатый раз.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера принял участие в театральном фестивале SOLO в Москве, рассказал радио Sputnik гендиректор Ираклий Хинтба.
Абхазский театр показал московским зрителям моноспектакль "В лучах". Как отметил Хинтба, фестиваль SOLO является главным фестивалем моноспектаклем в России.
"Есть еще подобные фестивали и в Санкт-Петербурге и в других городах, но SOLO - это всегда что-то особое, участие в этом фестивале - это особый престиж. И мы рады, что нас пригласили, более того, пригласили на открытие фестиваля. И самое главное, что изготовили полный комплект декораций по чертежам, которые у нас были, абсолютно точь-в-точь так, как это выглядит у нас в Сухуме", - сказал Хинтба.
Все декорации сделаны были в лучших театральных мастерских, добавил он.
"Я очень надеюсь, что они сохранятся на складах Центра на Страстном, потому что я чувствую, что придется еще раз сыграть в Москве, потому что успех был потрясающий. Такой авации на моноспектаклях не было. Нам сказали это и организаторы фестиваля, и постоянные зрители", - подчеркнул Хинтба.
Спектакль, который в Сухуме играют на 50 человек, в Москве посмотрели 450 зрителей, добавил он.
"Был полный зал, и успех, конечно, колоссальный. Самое главное, что энергетически Ирина Делба смогла заполнить это пространство, и зритель по достоинству оценил эту работу", - рассказал Хинтба.
Программа фестиваля состоит из десяти спектаклей большой формы и семи камерных. География участников включает 12 городов: Ванадзор (Армения), Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Москву, Псков, Сухум (Абхазия), Тольятти, Тюмень и Челябинск.
Театральный фестиваль завершится 10 октября.