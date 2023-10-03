https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/rusdram-pokazal-spektakl-na-teatralnom-festivale-v-moskve-1048420306.html

РУСДРАМ показал спектакль на театральном фестивале в Москве

РУСДРАМ показал спектакль на театральном фестивале в Москве

Международный фестиваль моноспектаклей SOLO открылся 1 октября в московском театре "На страстном". Фестиваль проходит в пятнадцатый раз. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T08:55+0300

2023-10-03T08:55+0300

2023-10-03T08:55+0300

в абхазии

театр

русдрам

культура

абхазия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1c/1042310550_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_bc5acfb4fb7a94857218cab107e0eb9c.jpg

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера принял участие в театральном фестивале SOLO в Москве, рассказал радио Sputnik гендиректор Ираклий Хинтба.Абхазский театр показал московским зрителям моноспектакль "В лучах". Как отметил Хинтба, фестиваль SOLO является главным фестивалем моноспектаклем в России.Все декорации сделаны были в лучших театральных мастерских, добавил он."Я очень надеюсь, что они сохранятся на складах Центра на Страстном, потому что я чувствую, что придется еще раз сыграть в Москве, потому что успех был потрясающий. Такой авации на моноспектаклях не было. Нам сказали это и организаторы фестиваля, и постоянные зрители", - подчеркнул Хинтба.Спектакль, который в Сухуме играют на 50 человек, в Москве посмотрели 450 зрителей, добавил он."Был полный зал, и успех, конечно, колоссальный. Самое главное, что энергетически Ирина Делба смогла заполнить это пространство, и зритель по достоинству оценил эту работу", - рассказал Хинтба.Программа фестиваля состоит из десяти спектаклей большой формы и семи камерных. География участников включает 12 городов: Ванадзор (Армения), Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Москву, Псков, Сухум (Абхазия), Тольятти, Тюмень и Челябинск.Театральный фестиваль завершится 10 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/dvizhenie-k-vysokim-tselyam-irakliy-khintba-rasskazal-o-planakh-rusdrama-1047638132.html

абхазия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

театр, русдрам, культура, абхазия, москва