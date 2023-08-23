https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/dvizhenie-k-vysokim-tselyam-irakliy-khintba-rasskazal-o-planakh-rusdrama-1047638132.html

Движение к высоким целям: Ираклий Хинтба рассказал о планах РУСДРАМа

Движение к высоким целям: Ираклий Хинтба рассказал о планах РУСДРАМа

Пресс-конференция гендиректора Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклия Хинтба прошла в Сухуме в среду, 23 августа. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

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Хинтба рассказал о том, какую работу проводит театр сегодня, какие новые спектакли зрители смогут посмотреть в ближайшее время и о гастролях Санкт-Петербургского театра "Мастерская", которые состоятся в сентябре.Бадрак Авидзба, SputnikПлодотворная работаВ нынешнем театральном сезоне РУСДРАМ уже сыграл 209 спектаклей, рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. Он подчеркнул, что труппа продолжает с успехом выступать как внутри Абхазии, так и за ее пределами, тем самым, не прерывая свой путь к высоким целям.Гастроли прошли с большим успехом. Петербургским зрителям показали спектакли "Красавец мужчина", "Софичка" и "Радость вопреки всему". А затем директор театра "Мастерская" пригласил коллектив из Абхазии на еще одни гастроли, которые состоятся в ноябре этого года.После северной столицы РУСДРАМ отправился в Архангельск, где на сцене театра имени Ломоносова выступили со спектаклем "Солярис". В июне артисты посетили три города - Горно-Алтайск, Новокузнецк, Набережные Челны. Там они показали спектакли "Кровавая свадьба" и "Красавец мужчина".Предстоящие гастролиГастроли РУСДРАМа продолжатся в Москве, где первого октября столичным любителям театрального искусства покажут постановку "В лучах" режиссера Антона Корнилова."А еще раньше, 22 сентября, мы летим в Иркутск, в знаменитый театр имени Охлопкова со спектаклем "Солярис". Мы примем участие в Вампиловском фестивале, это один из крупнейших фестивалей в современной драматургии", - отметил гендиректор РУСДРАМа.В середине ноября актеры театра выступят в Санкт-Петербурге на фестивале в театре "Мастерская" со спектаклем "Радость вопреки всему". Ираклий Хинтба сказал, что гордится тем, что гастроли театра не влекут за собой расходы средств из госбюджета республики."Мне кажется, что это очень хорошо, что мы не тратим деньги наших налогоплательщиков, и при этом показываем симпатичное лицо нашей страны, нашей культуры. На самом деле нас очень хотят видеть везде. Это раньше мы просились куда-то, сейчас мы никуда не просимся, наоборот, нас просят приехать и готовы оплатить все наши расходы", - рассказал Хинтба.При этом он выразил благодарность государству за помощь - косметический ремонт фасада и внутренних помещений. Эти работы проводятся за счет бюджета республики.В этом театральном сезоне вышли спектакли, ставшие очень успешными – "Софичка", "Красавец мужчина", "Алые паруса", "В лучах", "Роман с кокаином", подчеркнул Хинтба. Ближайшей премьерой станет спектакль "Евгений Онегин", зрители смогут увидеть новую постановку уже 26 сентября.В двадцатых числах ноября в РУСДРАМе пройдет очередная режиссерская лаборатория посвященная творчеству Фазиля Искандера, сообщил гендиректор театра. Четверо студентов из Абхазии, которые обучаются в театральном институте, закончат первый курс. Они примут участие в культурном фестивале "Апсны", который пройдет в Москве в конце сентября, рассказал Хинтба. Одно из важнейших событий года – приезд труппы театра "Мастерская" в Абхазию в рамках программы "Большие гастроли". 6 сентября артисты покажут абхазским зрителям спектакль "Ромео и Джульетта", 7 сентября – спектакль "Жены", 8 сентября - постановку "Варшавская мелодия". 9 сентября состоится показ детского спектакля "Винни-Пух и все-все-все", 10 - "Волшебник изумрудного города".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/takie-obstoyatelstva-rezhisser-kocherzhevskiy-o-spektakle-roman-s-kokainom-1047421907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/masterskaya-grigoriya-kozlova-vpervye-priedet-na-gastroli-v-abkhaziyu-1047246864.html

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