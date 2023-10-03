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Тридцать лет спустя: жертвы были не напрасны

Тридцать лет спустя: жертвы были не напрасны

Тридцать лет назад в Москве началась гражданская война — она длилась всего сутки, но изменила направление движения России и осталась шрамом на русской истории. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T09:35+0300

2023-10-03T09:35+0300

2023-10-03T10:15+0300

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Шрамом почти зажившим, но напоминающим современникам тех событий о необходимости назвать вещи своими именами, пишет Петр Акопов для РИА Новости.За две недели до кровавых событий 3-4 октября в стране произошел государственный переворот: президент Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", распускавший парламент (существовавший тогда в виде Съезда народных депутатов и формируемого им Верховного Совета), приостанавливавший действие ряда статей конституции и назначавший выборы в новый парламент, а также референдум по принятию нового основного закона. Это был стопроцентный переворот: президент не просто присвоил себе полномочия других органов власти, не просто отменил конституцию, но и изменил государственный строй страны. Более того, все эти действия нужны были для того, чтобы изменить большее — социально-экономический строй, сам уклад жизни общества.В реальности никаких красно-коричневых путчей в стране не было: в августе 1991 года большая часть руководства СССР пыталась (запоздало и неумело) спасти страну от развала (к которому ее подвел в первую очередь сам Горбачев), а осенью 1993-го парламент и часть элит уже Российской Федерации пытались не допустить радикально-рыночной реформы (с приватизацией) и концентрации всей власти в руках президента. Тот Верховный Совет, который мешал Ельцину в 1993-м, за два года до этого практически единогласно одобрил Беловежские соглашения, то есть роспуск СССР, но с началом гайдаровских реформ встал в оппозицию правящим "демократам". Им нужно было убрать его любой ценой, и "демократическое окружение" полтора года готовило Ельцина к перевороту, настраивая и стравливая его со всеми, кто был не согласен с "рыночными реформами" (это подавалось как несогласие с президентом и его правительством). В итоге Ельцин победил — решился на переворот, на пролитие крови, на расстрел Белого дома. Была принята новая конституция, проведены выборы в двухпалатное Федеральное собрание — и открыта дорога к неконтролируемым экономическим реформам, к приватизации государственной собственности и смене социально-экономической формации.Социалистический строй был повержен в 1991 году, но до осени 1993-го на пути "дикого капитализма" стоял парламент страны (и сохранявшаяся система Советов как органов власти), обладавший очень серьезными полномочиями. После его ликвидации уже ничего не сдерживало "команду реформаторов", и в последующие пять лет (до 1998 года, когда произошел дефолт и к власти пришло правительство Примакова, включавшее в себя даже коммунистов) они организовали "большую приватизацию", так называемый большой хапок, лишив государство большинства самых лакомых активов (за редким исключением вроде "Газпрома"). Россия стала олигархической — не только по собственности, но и отчасти по управлению, ведь олигархи и их ставленники напрямую влияли на политику Кремля и даже определяли ее.Еще одним важнейшим последствием переворота 1993-го стала бездумная ориентация на Запад, хотя у Ельцина и "команды реформаторов" она была и до этого, но их силы в основном были заняты внутриполитической борьбой. А теперь как во внешней политике, так и в идеологии наступило настоящее западопоклончество — с одновременным шельмованием всего национального, русского, патриотического. Сами обозначения "русский", "патриот", "националист" стали в устах госпропаганды бранными или запретными, их фактически приравняли к слову "фашист". А учитывая, что никаких СМИ, кроме государственных, тогда не было (один еженедельник Проханова и одна ежедневная газета коммунистов не в счет), к тому же это была доинтернетная эпоха, наступила практически полная идеологическая диктатура демократов, не сильно отличавшаяся от времен коммунистического единомыслия.Который в итоге нашел в себе силы на сопротивление агрессивной паразитической химере, захватившей власть над ним, и, проиграв в 1993-м, взял реванш несколько лет спустя. С приходом Путина начался отход от "завоеваний 1990-х" и курса на разгосударствление и дерусификацию нашего народа и его цивилизации — постепенный, трудный, медленный (ведь ломать было куда легче, чем построить), но последовательный и неуклонный. Россия обретает себя — это проявляется и в том, что сейчас мы наконец-то уже можем называть своими именами события 30-летней давности: государственный переворот, открывший путь к разворовыванию страны, приходу к власти антинациональных сил, подчинявших Россию Западу.Сейчас те силы, что были идеологами и выгодополучателями этого переворота, мечтают о реванше, о том, чтобы снова взять Россию в свои руки, но никто не даст им даже единого шанса на это.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/padenie-kolossa-chto-pogubilo-sssr-1043416021.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/istoki-i-smysl-glavnoy-geopoliticheskoy-katastrofy-khkh-veka-1036630182.html

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колумнисты, россия, политика