https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/padenie-kolossa-chto-pogubilo-sssr-1043416021.html

Падение колосса: что погубило СССР

Падение колосса: что погубило СССР

Ровно 30 лет назад, 30 декабря 1922 года, был создан Союз Советских Социалистических Республик, огромное государство, формирование и падение которого изменило... 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T14:47+0300

2022-12-30T14:47+0300

2022-12-30T15:16+0300

ссср

история

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102002/38/1020023805_0:393:1377:1168_1920x0_80_0_0_9c952b59b6d4bffc8bf34d8a95f09aff.jpg

Сто лет назад был создан СССР — самый амбициозный геополитический проект ХХ века. За 68 лет существования сверхдержава успела провести индустриализацию, разгромить гитлеровскую Германию, отправить человека в космос, освоить Север и "приручить" атом. Несмотря на это, "красный гигант" рухнул. Почему так случилось, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Обманчивая стабильностьДаже спустя 30 лет после исчезновения Советского Союза с карты мира многие его бывшие граждане признают: крушение страны стало для них полной неожиданностью. Главное, что люди запомнили о тех временах, — уверенность в завтрашнем дне и чувство принадлежности к великой державе.В СССР не было проблем с жильем — людей по всей стране бесплатно переселяли из "коммуналок" и общежитий в отдельные квартиры. Причем не только в "хрущевки", которые из-за дешевизны и скорости возведения были самыми массовыми, но и в более комфортные многоэтажные панельные дома.Благодаря полноценной системе разделения труда в социалистическом лагере можно было купить югославскую мебель, по улицам курсировали чехословацкие троллейбусы, чешский мультфильм про крота знал каждый ребенок, в квартирах стояли латвийские магнитолы. Продукты были в основном собственного производства, их качество поддерживалось строгой системой ГОСТов.Страна гордилась решающим вкладом в победу над фашизмом, темпами покорения космоса, осваивала целину, строила ГЭС и АЭС, поднимала в воздух новые самолеты, прокладывала тысячи километров железных дорог. Но однажды "завтра" для Советского Союза все-таки не наступило.Поворот не тудаПервые трещины экономический фундамент "красного гиганта" дал в 1950-х. Если 1930-е и послевоенные годы ознаменовались мощным рывком от полуаграрной страны к индустриально развитому государству, то пришедший к власти после смерти Сталина Никита Хрущев развернул СССР в сторону экономической катастрофы.Его спонтанные реформы ударили в самое сердце плановой экономики, изначально нацеленной на реализацию крупных долгосрочных проектов. Отказ от централизованного системного планирования сверху привел к тому, что каждому предприятию пришлось самому разрабатывать план работы на ближайшие годы. Затем эти планы объединяли в общую стратегию развития, которая со временем начала расползаться по швам.СССР разбили на 105 экономических районов, для управления которыми создали Совнархозы. Главам новых ведомств дали министерские полномочия. По задумке это должно было децентрализовать администрирование экономики. Однако ни к чему хорошему в итоге не привело.Хрущев один за одним свернул сталинские мегапроекты: строительство Главного Туркменского канала, самотечного канала Волга — Урал, гидроузла на Нижнем Дону, Волго-Балтийского пути. Забросили Трансполярную железную дорогу, хотя большая часть пути уже была готова. Также остановили возведение Кировского химического завода, Черногорского завода искусственного жидкого топлива и других предприятий.Вместо этого генсек попытался по примеру американцев засеять всю страну кукурузой — она должна была стать основным кормом для крупного рогатого скота, но в итоге не прижилась из-за климата. Идея освоить целину в Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, в Поволжье и Крыму тоже потерпела неудачу, потому что реализовывалась в отрыве от научно обоснованных рекомендаций. Позже это назовут экономическим волюнтаризмом.Сменивший эксцентричного Хрущева консерватор Леонид Брежнев выправить ситуацию был уже не в силах. Этот период в истории первого в мире социалистического государства часто называют "застоем". Темпы роста сократились, резко выросла зависимость от продажи нефти, правящая элита заметно состарилась физически и ментально, а значительная часть общества начала понемногу разочаровываться в коммунистической идеологии.Первый глава брежневского правительства Алексей Косыгин запустил экономическую реформу, которая продолжала начатую Никитой Хрущевым политику частичной децентрализации управления предприятиями и расширения их самостоятельности. Часть плановых показателей, установленных Госпланом, упразднили, ввели ориентацию на прибыль. Однако Косыгин не смог закончить начатое. Под влиянием консервативного крыла политбюро и ужесточения внутриполитического курса после Пражской весны от дальнейшего реформирования экономики решили отказаться.В итоге с 1970-го по 1980-й годы рост ВВП СССР сократился с 6,8 до 3,4 процента. Эксперты сходятся во мнении, что в этот период экстенсивный фактор роста окончательно себя исчерпал. Появилась необходимость прямого и косвенного дотирования неэффективных предприятий, отраслей и экономик отдельных территорий. Освоение Сибири и Дальнего Востока ожидаемой прибыли в краткосрочной перспективе не дали.При этом на экономику давили огромные расходы на армию и внешнеполитическую деятельность — противодействие гегемонии США не обходилось без щедрого финансирования дружественных стран по всему миру.Снежный комДоцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов связывает "застой" с кризисом сталинской модели экономического роста."Плановая экономика перестала отвечать запросу времени. Она складывалась в 1920-30-е, когда, к примеру, нарком по торговле Анастас Микоян или председатель ВСНХ Серго Орджоникидзе могли знать поименно всех директоров крупнейших заводов и вместе с ними оперативно решать проблемы. Но со временем старые методы перестали работать, а наука не успела подготовить базу для развития этой экономической модели. К тому же были проблемы со сбором информации. А плановая экономика — это огромные расчеты, таблицы, межотраслевые балансы", — объясняет Комолов.Еще одна причина провала плановой экономики — социально-политическая ситуация. Владимир Ленин говорил, что каждая кухарка должна принимать участие в управлении государством, это должно было стать залогом социалистической демократии, которая строится снизу. Но на практике это не сработало."В Советском Союзе сложилось патерналистское общество. Его основная идея — наверху сидят умные мужи, которые все знают лучше всех, — говорит Комолов. — В экономике это свелось к тому, что наибольшие преференции получала та отрасль, чьи лоббисты раньше других успели зайти в кабинет к Брежневу. Шла отраслевая война, вносящая дисбаланс в развитие страны".Кроме того, по его словам, в 1970-80-х правительство стало пренебрежительно относиться к монетарной дисциплине. Любую экономическую проблему решали запуском печатного станка, в результате чего на руках у граждан скопилось много денег, тратить которые по факту было не на что. Возникший дефицит усугубил и без того непростую ситуацию в экономике.Возрастная верхушкаГеронтократия стала своеобразной "вишенкой" на торте брежневской эпохи. Представители правящей элиты до последнего держались за свои места. Преемников, как правило, подбирали из узкого круга — номенклатура упорно не хотела пускать в свои ряды политиков, которые придерживались бы иных взглядов на будущее советской системы.К концу 1970-х большая часть руководящих кадров СССР шагнула за 70. В 1976-м Брежнев перенес клиническую смерть, после которой так и не смог полностью восстановиться. Кроме того, он страдал нервно-психической слабостью из-за контузии, полученной во время Великой Отечественной, и атеросклерозом мозговых сосудов. Зачастую генсек работал лишь пару часов в сутки, после чего долго отсыпался.В 1980-м в СССР началась "пятилетка пышных похорон". Так советский народ в шутку назвал череду смертей крупных государственных деятелей. Первым скончался глава правительства 76-летний Алексей Косыгин, проработавший на должности 16 лет. Через два года — 79-летний Михаил Суслов, считавшийся "серым кардиналом КПСС", и 75-летний Брежнев. В 1984-м умерли 69-летний генсек Юрий Андропов и 76-летний министр обороны Дмитрий Устинов.В 1985-м скончался очередной глава ЦК КПСС 73-летний Константин Черненко. Политик с трудом мог самостоятельно передвигаться, страдал астмой в тяжелой форме и сердечными заболеваниями. Он проработал генсеком всего 13 месяцев и был захоронен в кремлевском некрополе."Социализм с человеческим лицом""Пятилетка пышных похорон" завершилась приходом к власти 54-летнего Михаила Горбачева. В руководстве КПСС его рассматривали в первую очередь как переходную фигуру на период реформирования заржавевшего строя."На уровне деклараций у Горбачева все было очень хорошо. Он говорил, что советская система дала определенные сбои в силу субъективных и объективным причин, таких как форсированная индустриализация, культ личности, война и капиталистическое окружение. В связи с этим он предлагал построить социализм с человеческим лицом", — отмечает научный сотрудник кафедры истории и философии РЭУ имени Г. В. Плеханова Станислав Рузанов.Молодой по меркам тогдашней номенклатуры и энергичный политик вселил в людей надежду на скорые перемены. В стране начался период "перестройки, гласности и ускорения", ставший для СССР началом конца.Не имея продуманной программы реформ, Горбачев совершил немало ошибок. Так, он разрешил предпринимательство через кооперативы, но не учел, что там будут легализовывать незаконно нажитое. Запустил процесс национально-культурного возрождения народов СССР, который привел к всплеску национализма в советских республиках и конфликтам на этой почве.Историки также обращают внимание на слабые креатуры Горбачева, которые оказались неспособны решительно действовать в условиях нарастающего кризиса. Так, МИД он доверил Эдуарду Шеварднадзе, который старался во всем потакать интересам США. Изменения в конституции СССР, инициированные однокурсником Горбачева Анатолием Лукьяновым, привели к непоправимым последствиям.В частности, в 1990-м в основном законе страны закрепили пост президента СССР и отменили 6-ю статью о руководящей роли КПСС. Вслед за этим советские республики тоже захотели обзавестись собственными президентами, а из КПСС стали массово выходить люди.В марте 1991-го состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония и Молдавия не участвовали. Остальные (78 процентов при явке 80 процентов) проголосовали за "сохранение Советского Союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности".По итогу плебисцита 20 августа представители советских республик должны были заключить договор о создании Союза Суверенных Республик. Однако с 18 по 21 августа Государственный комитет по чрезвычайному положению предпринял неудачную попытку свержения Горбачева с поста президента СССР и тем самым сорвал подписание документа.Это еще больше усугубило процессы по дезинтеграции сверхдержавы. К концу того же года она перестала существовать как единое целое, при этом у власти в бывших республиках, как правило, остались прежние люди. Разве что сменилась вывеска — были коммунисты, стали либералы.Кто кого кормилНепоследнюю роль в ликвидации СССР сыграла дискуссия на тему того, какие из республик — "нахлебники", а кто "недоедает", потому что вынужден помогать соседям. По официальным данным за 1988-й, сальдо товарообмена было положительным только у России и Туркмении. Остальные больше получали, чем отдавали. В тройке лидеров по потреблению оказались Казахстан, Литва и Украина."Россия все время жертвовала. Россия все время отдавала, но, в конце концов, благотворительность начинается у себя дома. И если мы действительно не можем накормить народ, не можем одеть народ, то мы не можем допустить, чтобы мы оплачивали другие государства, направляя помощь туда, да и другим республикам", — говорил по этому поводу будущий президент России Борис Ельцин.В свою очередь, дотационные регионы уверяли, что сложившаяся ситуация — итог ценовой политики союзного центра, который якобы навязывает республикам невыгодные условия реализации собственных товаров. Более того — обвиняли Москву в проведении колониальной политики. На этой почве активизировались различные националистические движения, которые, в конце концов, превратились в локомотивы развала единой страны."Действительно, бюджет РСФСР был донором для других республик. При этом Центральную Азию и Прибалтику освободили от взносов в союзную казну. Но это была не благотворительность, а попытка выровнять социально-экономическое положение в различных регионах страны в рамках плановой экономики. Неслучайно, как только Советский Союз исчез, республики, у которых не было собственной нефти, начали деградировать", — объясняет доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов.По его словам, среди бывших советских республик самое оглушительное падение продемонстрировала Украина, которую при СССР по уровню промышленности, научного развития и численности населения можно было сравнить с Францией. Сейчас официальный Киев пытается объяснить деградацию кризисом власти 2014-го, но на самом деле страна проделала путь к сырьевому придатку Запада и России намного раньше. В реальном выражении уровень украинского ВВП примерно на 30 процентов ниже, чем до распада СССР.Россия с точки зрения экономики также не выиграла, однако ее потери оказались не такими катастрофичными. "По уровню реального ВВП, то есть с поправкой на инфляцию, в 2010-м Россия смогла обойти показатели РСФСР на 24 процента", — отметил Комолов.Распад геополитического гиганта ударил не только по его республикам. Досталось и странам из бывшего соцлагеря. К примеру, Болгария, с большим энтузиазмом отказывавшаяся от советского наследия, — рекордсмен по убыли населения в Евросоюзе. За 30 лет страна потеряла столько, сколько приобрела за весь социалистический период — около трех миллионов человек.Внешний факторВ России до сих пор нет единого мнения о том, что именно произошло с Советским Союзом — распался он из-за проблем в экономике и накопившихся внутренних противоречий или же дезинтеграции поспособствовали некие внешние силы.Сторонники этой версии часто вспоминают о симпатиях Горбачева к президенту США Рональду Рейгану. За несколько месяцев до личной встречи в ноябре 1985-го генсек остановил все ядерные испытания в стране и предложил американцам свернуть программу ударных космических вооружений. В ответ США демонстративно впервые в мире сбили на орбите спутник-мишень.Рейган изложил свой план по разрушению СССР еще в ноябре 1982-го. В нем говорилось об экономическом удушении Москвы через глобальное снижение цен на нефть и политическое раздробление Советского Союза при помощи поддержки сепаратизма. Однако на переговорах с американским лидером Горбачев как будто не чувствовал никакой угрозы и буквально упивался вниманием местных СМИ. Тем временем Вашингтон реализовал поставленную Рейганом задачу и в сговоре с Саудовской Аравией обрушил цены на нефть. В 1970-м за баррель давали 110 долларов, а в конце 1985-го — всего 26. К 1989-му котировки опустились до 19 долларов.СССР продавал черное золото себе в убыток. Недостающие доходы достигли 80 миллиардов долларов — огромные тогда деньги, что могло окончательно добить советскую экономику.Несбывшиеся мечтыВ самом начале создатели сверхдержавы надеялись, что однажды к ней присоединятся все страны мира и образуется Всемирная Республика Советов. Исчезнут границы, прекратятся войны, а затем отомрет и само понятие "государство", после чего наступит коммунизм — общество социального равенства и всеобщего процветания.Исходя из этого, административные границы внутри СССР, который рассматривался как промежуточная форма ВРС, "нарезали" руководствуясь исключительно экономической целесообразностью. Национальные особенности регионов никто не учитывал, что впоследствии привело к многочисленным конфликтам, вспыхнувшим на всем постсоветском пространстве.Отказаться от идеи объединить вокруг себя весь мир коммунистов заставили революционные потрясения в Европе и приход фашистов к власти в Германии, Испании и Италии. Уже после Второй мировой войны Иосиф Сталин и его главный идеолог Андрей Жданов пришли к тому, что на карте мира останутся СССР и его младшие братья по социалистическому лагерю — "народные демократии", вставшие на путь социализма.Перспективу вступления в Советский Союз обсуждали Болгария, Югославия, ГДР и даже Китай, которые собственные коммунистические партии воспринимали как секции ВКПб.СССР десятилетиями оставался гарантом безопасности целого ряда стран, выступая противовесом гегемонии США. После его крушения на планете установился устойчивый однополярный мир, жертвами которого стали Югославия, Ливия, Сирия, Ирак и Афганистан, а также другие страны, лишившиеся поддержки "красного гиганта".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/rossiyu-prodolzhaet-spasat-sovetskoe-nasledstvo-1042963055.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/ekonomika-sovetskoy-abkhazii-kruglyy-stol-proshel-v-sputnik-1043163168.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/evropa-otmenyaet-pobedu-sssr-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-1043331320.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/1041235058.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Goryachiy-avgust-1991-go-mozhno-li-bylo-spasti-SSSR-1033075173.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/Perevorotnyy-avgust-kak-putch-1991-goda-otrazilsya-na-Abkhazii-1033064469.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ссср, история, россия