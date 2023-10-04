https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/akademiya-nauk-abkhazii-uchredila-vedomstvennuyu-medal-1048449699.html
Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль
Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль
Медаль Академии наук Абхазии будет вручаться ученым за достижения в разных областях научной деятельности. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T16:40+0300
2023-10-04T16:40+0300
2023-10-04T17:19+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль "Золотая медаль за достижения в науке", рассказал в интервью Sputnik секретарь АНА Валентин Когония. Медаль будет вручаться с единовременным денежным поощрением, размер будет определяться президиумом Академии наук. "Если конкретизировать медаль будет вручаться за выдающиеся научные работы, открытия, изобретения, либо по совокупности работ большого научного и практического значения в области гуманитарных, естественных, технических наук и за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и интонационной технологии", - подчеркнул секретарь АНА. Медали удостоятся ученые за создание научных школ, воспитание и подготовку научных кадров для республики. Кандидатов на получение медали могут выдвигать - президент Академии наук Абхазии, члены президиума и отделения АНА, государственные научные и высшие образовательные учреждения. Присуждать медаль будут один раз в год ко Дню науки, подытожил секретарь Академии наук Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/yubiley-akademii-nauk-abkhazii-torzhestvennoe-zasedanie-v-kabmine-1042455636.html
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академия наук абхазии, абхазия, наука
Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль
16:40 04.10.2023 (обновлено: 17:19 04.10.2023)
Медаль Академии наук Абхазии будет вручаться ученым за достижения в разных областях научной деятельности.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль "Золотая медаль за достижения в науке", рассказал в интервью Sputnik секретарь АНА Валентин Когония.
"Она присуждается с целью поощрения научных трудов работников государственных научных учреждений и высших государственных образовательных учреждений, а также видных ученых зарубежных стран. Медаль является высшей наградой Академии наук Абхазии", - добавил он.
Медаль будет вручаться с единовременным денежным поощрением, размер будет определяться президиумом Академии наук.
"Если конкретизировать медаль будет вручаться за выдающиеся научные работы, открытия, изобретения, либо по совокупности работ большого научного и практического значения в области гуманитарных, естественных, технических наук и за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и интонационной технологии", - подчеркнул секретарь АНА.
Медали удостоятся ученые за создание научных школ, воспитание и подготовку научных кадров для республики. Кандидатов на получение медали могут выдвигать - президент Академии наук Абхазии, члены президиума и отделения АНА, государственные научные и высшие образовательные учреждения.
"На уровне президиума АНА будет создаваться экспертная комиссия, то есть чтобы получить медаль должна пройти соответствующая процедура", - сказал Когония.
Присуждать медаль будут один раз в год ко Дню науки, подытожил секретарь Академии наук Абхазии.