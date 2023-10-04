https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/akademiya-nauk-abkhazii-uchredila-vedomstvennuyu-medal-1048449699.html

Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль

Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль

Медаль Академии наук Абхазии будет вручаться ученым за достижения в разных областях научной деятельности. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T16:40+0300

2023-10-04T16:40+0300

2023-10-04T17:19+0300

в абхазии

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наука

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии учредила ведомственную медаль "Золотая медаль за достижения в науке", рассказал в интервью Sputnik секретарь АНА Валентин Когония. Медаль будет вручаться с единовременным денежным поощрением, размер будет определяться президиумом Академии наук. "Если конкретизировать медаль будет вручаться за выдающиеся научные работы, открытия, изобретения, либо по совокупности работ большого научного и практического значения в области гуманитарных, естественных, технических наук и за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и интонационной технологии", - подчеркнул секретарь АНА. Медали удостоятся ученые за создание научных школ, воспитание и подготовку научных кадров для республики. Кандидатов на получение медали могут выдвигать - президент Академии наук Абхазии, члены президиума и отделения АНА, государственные научные и высшие образовательные учреждения. Присуждать медаль будут один раз в год ко Дню науки, подытожил секретарь Академии наук Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/yubiley-akademii-nauk-abkhazii-torzhestvennoe-zasedanie-v-kabmine-1042455636.html

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