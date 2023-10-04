https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/ekspert-razvedka-ssha-mozhet-byt-prichastna-k-teraktu-v-ankare-1048443267.html
Эксперт: разведка США может быть причастна к теракту в Анкаре
Эксперт: разведка США может быть причастна к теракту в Анкаре
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T12:00+0300
2023-10-04T12:00+0300
2023-10-04T12:51+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Американская разведка могла отдать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), действующей на севере Сирии, приказ о совершении теракта в центре Анкары, чтобы заставить турецкую администрацию вступить в конфликт с Дамаском и таким образом с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.По его словам, "известно, что американские разведывательные организации в прошлом руководили некоторыми действиями РПК".Озер отметил, что существует еще одна версия - некоторые представители мафии вынудили Рабочую партию Курдистана совершить теракт против жесткой борьбы нового министра внутренних дел Али Ерликая с организованными преступными организациями.Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
анкара, сша, сирия, в мире, теракт
анкара, сша, сирия, в мире, теракт
Эксперт: разведка США может быть причастна к теракту в Анкаре
12:00 04.10.2023 (обновлено: 12:51 04.10.2023)
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik.
Американская разведка могла отдать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), действующей на севере Сирии, приказ о совершении теракта в центре Анкары, чтобы заставить турецкую администрацию вступить в конфликт с Дамаском и таким образом с Россией, заявил РИА Новости
турецкий аналитик Энгин Озер.
"Американцы, возможно, предприняли такие действия, чтобы заставить администрацию Анкары вмешаться на север Сирии (где действует РПК) и, следовательно, вступить в конфликт с сирийским режимом и таким образом с Россией. Расходование Анкарой сил на Сирию, несомненно, отложит Зангезурскую операцию (Зангезурский коридор - транспортный проект, связывающий Азербайджан с Нахчыванской АР, в проекте заинтересована и Турция - ред.)", - подчеркнул эксперт.
По его словам, "известно, что американские разведывательные организации в прошлом руководили некоторыми действиями РПК".
Озер отметил, что существует еще одна версия - некоторые представители мафии вынудили Рабочую партию Курдистана совершить теракт против жесткой борьбы нового министра внутренних дел Али Ерликая с организованными преступными организациями.
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.