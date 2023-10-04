https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/ekspert-razvedka-ssha-mozhet-byt-prichastna-k-teraktu-v-ankare-1048443267.html

Эксперт: разведка США может быть причастна к теракту в Анкаре

Эксперт: разведка США может быть причастна к теракту в Анкаре

Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T12:00+0300

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сша

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Американская разведка могла отдать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), действующей на севере Сирии, приказ о совершении теракта в центре Анкары, чтобы заставить турецкую администрацию вступить в конфликт с Дамаском и таким образом с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.По его словам, "известно, что американские разведывательные организации в прошлом руководили некоторыми действиями РПК".Озер отметил, что существует еще одна версия - некоторые представители мафии вынудили Рабочую партию Курдистана совершить теракт против жесткой борьбы нового министра внутренних дел Али Ерликая с организованными преступными организациями.Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.

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