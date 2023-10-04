https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/glavarya-gruzinskogo-natsionalnogo-legiona-obyavili-v-rozysk-v-rossii-1048443380.html

Главаря "Грузинского национального легиона" объявили в розыск в России

Главаря "Грузинского национального легиона" объявили в розыск в России

Ранее СК РФ заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T12:35+0300

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Главарь "Грузинского национального легиона" объявлен в розыск в России, следует из базы розыска МВД.Ушанги Мамулашвили вербует наемников из Грузии для боевых действий на стороне Украины."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится на сайте.В сентябре СГБ Грузии объявила, что он и ряд других лиц планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем.СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы использовать жертвы среди мирного населения для инициации волнений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/sgb-gruzii-zayavila-chto-v-strane-planiruyutsya-besporyadki-s-tselyu-smeny-vlasti-1048038504.html

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