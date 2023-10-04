https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-o-situatsii-s-koronavirusom-1048446369.html

Главный санврач Абхазии рассказала о ситуации с коронавирусом

Главный санврач Абхазии рассказала о ситуации с коронавирусом

В среднем за сутки медики выявляют 10-12 новых случаев коронавирусной инфекции в Абхазии. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T18:25+0300

2023-10-04T18:25+0300

2023-10-04T18:25+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/05/1037442404_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_bcef2c78a0d42ec910786a148fddae62.jpg

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Небольшой рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Абхазии, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.В сентябре было выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции, один из заразившихся пожилых людей скончался. Соблюдение мер профилактики остаются актуальными как для COVID-19, так и для сезонных острых респираторных заболеваний и гриппа, отметила глава СЭС.Алла Беляева сказала, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме, при этом есть случаи стационарного лечения. Несмотря на то, что у абхазских медиков нет возможности лабораторно определить штамм вируса, по характерным признакам и тяжести заболевания – это омикрон, говорит главный санитарный врач.Тяжелые формы заболевания у людей с коронавирусом случаются крайне редко, подытожила Алла Беляева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/vaktsinatsiyu-ot-sezonnogo-grippa-v-abkhazii-nachnut-so-sleduyuschey-nedeli-1048446452.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина