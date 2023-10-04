https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-o-situatsii-s-koronavirusom-1048446369.html
Главный санврач Абхазии рассказала о ситуации с коронавирусом
Главный санврач Абхазии рассказала о ситуации с коронавирусом
В среднем за сутки медики выявляют 10-12 новых случаев коронавирусной инфекции в Абхазии. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T18:25+0300
2023-10-04T18:25+0300
2023-10-04T18:25+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Небольшой рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Абхазии, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.В сентябре было выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции, один из заразившихся пожилых людей скончался. Соблюдение мер профилактики остаются актуальными как для COVID-19, так и для сезонных острых респираторных заболеваний и гриппа, отметила глава СЭС.Алла Беляева сказала, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме, при этом есть случаи стационарного лечения. Несмотря на то, что у абхазских медиков нет возможности лабораторно определить штамм вируса, по характерным признакам и тяжести заболевания – это омикрон, говорит главный санитарный врач.Тяжелые формы заболевания у людей с коронавирусом случаются крайне редко, подытожила Алла Беляева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/vaktsinatsiyu-ot-sezonnogo-grippa-v-abkhazii-nachnut-so-sleduyuschey-nedeli-1048446452.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина
Главный санврач Абхазии рассказала о ситуации с коронавирусом
В среднем за сутки медики выявляют 10-12 новых случаев коронавирусной инфекции в Абхазии.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Небольшой рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Абхазии, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.
"Коронавирусная инфекция никуда не девалась, люди болели все время, просто в небольших количествах. Лето, большое количество ультрафиолета, люди много находились на открытом воздухе, соответственно пути передачи инфекции были подавлены. Сейчас в связи с тем, что дети вернулись в школы, осень и зима, это стандартное время для всех респираторных инфекций, для коронавируса в том числе", – подчеркнула она.
В сентябре было выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции, один из заразившихся пожилых людей скончался. Соблюдение мер профилактики остаются актуальными как для COVID-19, так и для сезонных острых респираторных заболеваний и гриппа, отметила глава СЭС.
Алла Беляева сказала, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме, при этом есть случаи стационарного лечения. Несмотря на то, что у абхазских медиков нет возможности лабораторно определить штамм вируса, по характерным признакам и тяжести заболевания – это омикрон, говорит главный санитарный врач.
"Есть люди, которые поступают в другие стационары с какими-то другими заболеваниями, их всех тестируют экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию. Если таковая выявляется, то они госпитализируются в Гудауту в ковидное отделение, где проводится лечение как от ковида, так и от тех заболеваний, с которыми люди обратились в лечебно-профилактические учреждения", – сказала Беляева.
Тяжелые формы заболевания у людей с коронавирусом случаются крайне редко, подытожила Алла Беляева.