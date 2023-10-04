https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/vaktsinatsiyu-ot-sezonnogo-grippa-v-abkhazii-nachnut-so-sleduyuschey-nedeli-1048446452.html

Вакцинацию от сезонного гриппа в Абхазии начнут со следующей недели

Вакцинацию от сезонного гриппа в Абхазии начнут со следующей недели

Сделать прививку от сезонного гриппа жителям Абхазии можно будет во всех поликлиниках республики. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинацию от сезонного гриппа в Абхазии начнут со следующей недели, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.Вакцина в количестве трех тысяч доз доставлена в республику, она будет распределена по поликлиникам. Уже со следующей недели в поликлиниках Абхазии можно будет прививаться, добавила Беляева, при этом точную дату она не назвала, так как это будет зависеть от готовности медицинских учреждений."Для того, чтобы человеку сделали вакцину, он должен быть здоров, не должно быть признаков респираторной инфекции, температуры, насморка, кашля. Вакцина запрещена людям, которые имеют аллергию на куриный белок, также не рекомендуется делать вакцину людям, которые имеют аллергию на многие препараты или многие пищевые продукты", – подчеркнула Беляева.Делать вакцину или нет людям с ослабленным иммунитетом вследствие того или иного заболевания, врачи будут определять в индивидуальном порядке, добавила главный санитарный врач Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/glavvrach-detskoy-polikliniki-sukhuma-rasskazala-komu-nuzhna-vaktsina-ot-grippa-1042101949.html

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