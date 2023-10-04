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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 октября
На территория черноморского побережья Абхазии сохранится влияние холодной воздушной массы и барического поля повышенного давления. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T18:55+0300
2023-10-04T18:55+0300
2023-10-04T18:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В четверг, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 октября
На территория черноморского побережья Абхазии сохранится влияние холодной воздушной массы и барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В четверг, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.