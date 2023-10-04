https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-5-oktyabrya-1048448227.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 октября

На территория черноморского побережья Абхазии сохранится влияние холодной воздушной массы и барического поля повышенного давления. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T18:55+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В четверг, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2023

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погода в абхазии