https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1048434559.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Согласно официальным данным МВД Абхазии, в минувшем сентябре сотрудники Госавтоинспекции составили 6465 протоколов за различные нарушения ПДД. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T09:35+0300

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В первый месяц осени 2023 года блюстители правопорядка на дорогах Абхазии выписали 208 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 38 меньше итогов августа. В том числе был выявлен один случай вождения автомобиля в состоянии наркотического опьянения.SputnikСостав тройки лидеров в прошлом месяце немного изменился. Сухум по-прежнему на первом месте с 89 штрафами за езду подшофе. Гагре тоже вновь удалось укрепиться на второй позиции нашей статистики - с 33 "лихачами", но вот Сухумскому району, который в августе впервые оказался на третьей строчке, пришлось уступить Гудауте. Разница между ними составила восемь штрафов.Далее расположились Очамчырский, Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы. За первый осенний месяц они "собрали" 61 штраф за нетрезвое управление автомобилем на всех – это почти 30% от общего количества протоколов.В возрастной категории также произошли некоторые перестановки. В этот раз на "пьедестал" взошли автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Их в августе было 43 человека. "Серебро" досталось тем, кому от 40 до 45 – 40 человек, а "бронза" ушла автолюбителям старше 50 лет – 37 человек. Обладатели "золота" в августе в возрасте от 35 до 40 лет в этот раз даже не вошли в "призеры".Не повезло также двум представительницам прекрасной половины человечества. Девушки из Сухума в возрасте 35 и 29 лет были оштрафованы на 30 тысяч рублей и лишены права управления автомобилем на полгода, как и остальные правонарушители.В сентябре Абхазия отмечала несколько важных праздников. В День знаний штрафным санкциям подверглись пять человек за аналогичное нарушение ПДД.В День освобождения Сухума – 27 сентября инспекторы подпортили настроение трем автомобилистам подшофе, а в юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии за опрокинутую рюмку горячительных напитков пришлось расплачиваться двум нетрезвым водителям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/sotrudniki-gai-za-odin-reyd-oshtrafovali-desyaterykh-pyanykh-voditeley-1047999287.html

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